Варто зазначити, що корабель "Циклон" був достатньо новим судном у загарбників. Він був закладений 2016 року і спущений на воду у 2020 році.

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Супутникові знімки після ураження "Циклона" в Криму

Журналісти "Радіо Свобода" зазначили, що знімок севастопольської бухти Інженерна за 23 травня опублікувала російська служба видання. На знімку видно руйнування на місці влучання ракети.

На кадрі можна побачити, що поруч із місцем руйнування був малий ракетний корабель "Циклон", носій ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну з моря.

Як виглядає наслідки удару по "Циклону" у Севастополі / Відео "Радіо Свободи"

Варто зазначити, що раніше аналітики Conflict Intelligence Team писали, що отримали від свого джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води. Також непрямо про затоплення російського судна свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках.

Україна знищила російський корабель "Циклон"