На війні є місце не лише горю та стражданням, але й дивам. Саме таке сталося в ніч на 19 травня на рейді окупованого Севастополя. Тоді Сили оборони успішно атакували у Чорному морі російський воєнний корабель – тральник "Ковровець", а бонусом вдалося уразити і малий корвет "Циклон" проєкту 22800 ("Каракурт") – носій крилатих ракет "Калібр". Якими саме ракетами поцілили по ворожих суднах, наші військові не уточнювали. Однак росіяни переконані, що це були ATACMS і навіть називають їх точну кількість – 3, при цьому офіційно окупанти казали, що 19 травня збили аж 9 ATACMS.

Спершу інформація була на рівні чуток, потім про це стали писати так звані російські "воєнкори", а тоді дані про успішну операцію підхопили й українські блогери (зокрема, канал "Кримський вітер"). Інформація набула резонансу й перевіряти, що відбулося, довелося вже Генштабу.

21 травня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук офіційно підтвердив знищення "Циклону" та додав, що це останній носій крилатих ракет, що базувався в окупованому Криму.

Що це за корабель, як вдалося його знищити та яке значення це матиме для України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Не мають чим замінити: чим важливе ураження російського "Циклона"

Яким був "Циклон" – характеристики

Це малий ракетний корабель проєкту 22800 (шифр "Каракурт"). Також його відносять до так званих "малих корветів" – багатоцільових ракетно-артилерійських кораблів 3 рангу з керованим ракетним озброєнням.

Важливо. Завдання "каракуртів" – бої на морському мілководді та на річках. Вони повинні збиватися до купи та атакувати з використанням тактики "вовчої зграї" більш потужні кораблі.

"Циклон" – нова розробка росіян (перші два кораблі проєкту були закладені тільки у 2015 році). Хоч в офіційній його назві і є термін "малий", та це не так, адже мова йде про корабель довжиною 67 метрів, шириною 11 метрів та водотоннажністю 800 тонн.



МРК "Циклон" / Фото – РосЗМІ

Крім того, такий корабель мав потужну вогневу силу, здатну знищити в бою значно більші кораблі противника – корвети та фрегати. Крім "Калібрів", на "Циклоні" стояли 8 пускових шахт для протикорабельних "Онікс". А ще в планах у росіян було обладнати "каракурти" своїми новими умовно надзвуковими ракетами "Циркон".

До теми Морський "Кинджал": що відомо про російські ракети "Циркон"

На папері це виглядало загрозливо. Навіть дуже.

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 ("Каракурт") – основні характеристики:

довжина – 67 метрів,

ширина – 11 метрів,

водотоннажність – 800 тонн,

двигуни – дизель-електричні,

швидкість – 30 вузлів,

дальність плавання – 2500 миль,

екіпаж – 39 осіб.

Орієнтовна вартість затонулого "Циклону" станом на минулий рік – понад 3 мільярди рублів (близько 33 мільйонів доларів).

Яке озброєння було на "Циклоні"

РК "Калібр-НК"; ПКР "Онікс"

ЗРК "Панцир-МЕ"

ПЗРК "Ігла", ЗУР "Вєрба"

1 – 76,2 мм артилерійська установка АК-176МА;

2 – 30 мм Артилерійська установка АК-630М;

2 – 12.7 мм кулеметна установка "Корд".

Український слід в російських "каракуртах"

Всього Росія з 2015 року спромоглася спустити на воду 14 кораблів, 4 з яких були у складі флоту (наразі вже 3), 2 будуються, а будівництво ще 2 скасували у 2020 році (звісно, коштом простих росіян).

Подякувати на скасування замовлень потрібно санкціям, без яких росіяни не могли вже виробляти силові установки на ці кораблі на АО "Восточная вєрфь". До речі, санкціям українським, бо більша частина деталей для двигунів – саме з України. За весь цей час Росія, яка вважає себе індустріальною наддержавою, так і не спромоглася замінити українські агрегати.

Недовге життя "Циклону"

МРК "Циклон" заклали влітку 2016 року, а 24 липня 2020 року корабель спустили на воду в окупованій росіянами Керчі.

Далі "Циклон" три роки проходив випробування та дооснащення і лише 12 липня 2023 року переданий 41 бригаді ракетних катерів ЧФ Росії. 22 серпня 2023 року він вперше вийшов на бойове чергування.



Урочистий спуск на воду "Циклона" в окупованій Керчі / Фото РосЗМІ

Цікаво, що росіяни дуже поспішали з кораблем – він навіть не пройшов усіх запланованих державних випробувань. Вочевидь окупанти покладали на "Циклон" великі сподівання.

Як Сили оборони уразили "Циклон"

Оскільки про дані об'єктивного контролю ураження корабля нічого невідомо, а українська розвідка підтверджувала той факт, що "Циклон" пішов на дно постфактум, доводиться звертатись до жалісливих реляцій ворогів.

Їх офіційна версія полягає в тому, що нібито суббоєприпаси ATACMS влучили у ЗРК "Панцир-МЕ", яка була розміщена окупантами на кораблі для захисту від подібних випадків, але "чомусь" від українських ракет не захистила.

Цікаво. Україна офіційно не підтверджувала, що стріляла саме ракетами ATACMS, залишивши окупантам право самостійно визначити, що ж це було.

Снаряди до ЗРК здетонували, а росіяни традиційно для себе порушили правила безпеки та не ізолювали артпогріб, де зберігалися ракети та інші снаряди. Відтак вогонь поширився на артпогріб і призвів до смертельного для "Циклону" вибуху, який і пустив його на дно.

Внаслідок атаки загинули 6 росіян, ще 11 окупантів були поранені.

Не перший знищений "Каракурт"

"Циклон" став другим кораблем проєкту 22800, який вдалося вразити Силам оборони. Першість тут належить малому корвету "Аскольд", який ще до передачі до складу флоту було уражено та виведено на довгий ремонт та відновлення у тимчасово окупованій Керчі 4 листопада 2023 року.

Якщо зважати на санкції та реальні спроможності Росії, то цей ремонт насправді буде вічним.

Яке значення має знищення "Циклону"

Вдале ураження чергового російського воєнного корабля – це продовження вибиття решток чорноморського флоту окупантів з Криму. "Циклон" залишався чи не останнім великим російським кораблем, що був на плаву і міг виконувати бойові завдання. Решту вже перекинули до Новоросійська.

Знищення "Циклону" – не лише значний тактичний успіх, але й великий психологічний удар по ворогу. Росія не може захистити свої воєнні кораблі, які взагалі-то мали наводити жах на противника, а насправді самі стали мішенями. Особливо це стосується "Циклону", бо йому не було навіть року – перше бойове чергування відбулося лише в серпні 2023-го. Тепер росіянам нема чим пишатися.

На жаль, знищення "Циклону" не означає повного розв'язання проблеми "Калібрів": надводні та підводні носії залишаються на базі в Новоросійську, також Росія планує розмістити ці крилаті ракети у Каспійському морі. Але росіяни вже не зможуть зненацька запускати "Калібри" з кримської акваторії, що дає Силам оборони України більше часу на відбиття потенційної загрози. Це значить, що Чорне море стало ще чистішим, а також те, що Україна все робить правильно.