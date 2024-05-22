На войне есть место не только горю и страданиям, но и чудесам. Именно такое произошло в ночь на 19 мая на рейде оккупированного Севастополя. Тогда Силы обороны успешно атаковали в Черном море российский военный корабль – тральщик "Ковровец", а бонусом удалось поразить и малый корвет "Циклон" проекта 22800 ("Каракурт") – носитель крылатых ракет "Калибр". Какими именно ракетами попали по вражеским судам, наши военные не уточняли. Однако россияне убеждены, что это были ATACMS и даже называют их точное количество – 3, при этом официально оккупанты говорили, что 19 мая сбили аж 9 ATACMS.

Сначала информация была на уровне слухов, потом об этом стали писать так называемые российские "военкоры", а тогда данные об успешной операции подхватили и украинские блогеры (в частности, канал "Крымский ветер"). Информация получила резонанс и проверять, что произошло, пришлось уже Генштабу.

21 мая представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук официально подтвердил уничтожение "Циклона" и добавил, что это последний носитель крылатых ракет, который базировался в оккупированном Крыму.

Что это за корабль, как удалось его уничтожить и какое значение это будет иметь для Украины – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Нечем заменить: чем важно поражение российского "Циклона"​​​​​​

Каким был "Циклон" – характеристики

Это малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Также его относят к так называемым "малым корветам" – многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблям 3 ранга с управляемым ракетным вооружением.

Важно. Задача "каракуртов" – бои на морском мелководье и на реках. Они должны сбиваться в кучу и атаковать с использованием тактики "волчьей стаи" более мощные корабли.

"Циклон" – новая разработка россиян (первые два корабля проекта были заложены только в 2015 году). Хотя в официальном его названии и есть термин "малый", но это не так, ведь речь идет о корабле длиной 67 метров, шириной 11 метров и водоизмещением 800 тонн.



МРК "Циклон" / Фото – РосСМИ

Кроме того, такой корабль имел мощную огневую силу, способную уничтожить в бою значительно большие корабли противника – корветы и фрегаты. Кроме "Калибров", на "Циклоне" стояли 8 пусковых шахт для противокорабельных "Оникс". А еще в планах у россиян было оборудовать "каракурты" своими новыми условно сверхзвуковыми ракетами "Циркон".

К теме Морской "Кинжал": что известно о российских ракетах "Циркон"

На бумаге это выглядело угрожающе. Даже очень.

Малые ракетные корабли проекта 22800 ("Каракурт") – основные характеристики:

длина – 67 метров,

ширина – 11 метров,

водоизмещение – 800 тонн,

двигатели – дизель-электрические,

скорость – 30 узлов,

дальность плавания – 2500 миль,

экипаж – 39 человек.

Ориентировочная стоимость затонувшего "Циклона" по состоянию на прошлый год – более 3 миллиардов рублей (около 33 миллионов долларов).

Какое вооружение было на "Циклоне"

РК "Калибр-НК"; ПКР "Оникс"

ЗРК "Панцирь-МЭ"

ПЗРК "Игла", ЗУР "Верба"

1 – 76,2 мм артиллерийская установка АК-176МА;

2 – 30 мм артиллерийская установка АК-630М;

2 – 12.7 мм пулеметная установка "Корд".

Украинский след в российских "каракуртах"

Всего Россия с 2015 года смогла спустить на воду 14 кораблей, 4 из которых были в составе флота (сейчас уже 3), 2 строятся, а строительство еще 2 отменили в 2020 году (конечно, за счет простых россиян).

Поблагодарить за отмену заказов нужно санкциям, без которых россияне не могли уже производить силовые установки на эти корабли на АО "Восточная верфь". Кстати, санкциям украинским, потому что большая часть деталей для двигателей – именно из Украины. За все это время Россия, которая считает себя индустриальной сверхдержавой, так и не смогла заменить украинские агрегаты.

Недолгая жизнь "Циклона"

МРК "Циклон" заложили летом 2016 года, а 24 июля 2020 года корабль спустили на воду в оккупированной россиянами Керчи.

Далее "Циклон" три года проходил испытания и дооснащение и только 12 июля 2023 года передан 41 бригаде ракетных катеров ЧФ России. 22 августа 2023 года он впервые вышел на боевое дежурство.



Торжественный спуск на воду "Циклона" в оккупированной Керчи / Фото РосСМИ

Интересно, что россияне очень спешили с кораблем – он даже не прошел всех запланированных государственных испытаний. Очевидно оккупанты возлагали на "Циклон" большие надежды.

Как Силы обороны поразили "Циклон"

Поскольку о данных объективного контроля поражения корабля ничего неизвестно, а украинская разведка подтверждала тот факт, что "Циклон" пошел на дно постфактум, приходится обращаться к жалостливым реляциям врагов.

Их официальная версия заключается в том, что якобы суббоеприпасы ATACMS попали в ЗРК "Панцирь-МЭ", которая была размещена оккупантами на корабле для защиты от подобных случаев, но "почему-то" от украинских ракет не защитила.

Интересно. Украина официально не подтверждала, что стреляла именно ракетами ATACMS, оставив оккупантам право самостоятельно определить, что же это было.

Снаряды к ЗРК сдетонировали, а россияне традиционно для себя нарушили правила безопасности и не изолировали артпогреб, где хранились ракеты и другие снаряды. Поэтому огонь распространился на артпогреб и привел к смертельному для "Циклона" взрыву, который и пустил его на дно.

В результате атаки погибли 6 россиян, еще 11 оккупантов были ранены.

Не первый уничтоженный "Каракурт"

"Циклон" стал вторым кораблем проекта 22800, который удалось поразить Силам обороны. Первенство здесь принадлежит малому корвету "Аскольд", который еще до передачи в состав флота был поражен и выведен на долгий ремонт и восстановление во временно оккупированной Керчи 4 ноября 2023 года.

Если учитывать санкции и реальные возможности России, то этот ремонт на самом деле будет вечным.

Какое значение имеет уничтожение "Циклона"

Удачное поражение очередного российского военного корабля – это продолжение выбивания остатков черноморского флота оккупантов из Крыма. "Циклон" оставался едва ли не последним большим российским кораблем, который был на плаву и мог выполнять боевые задачи. Остальные уже перебросили в Новороссийск.

Уничтожение "Циклона" – не только значительный тактический успех, но и большой психологический удар по врагу. Россия не может защитить свои военные корабли, которые вообще-то должны были наводить ужас на противника, а на самом деле сами стали мишенями. Особенно это касается "Циклона", потому что ему не было даже года – первое боевое дежурство состоялось только в августе 2023-го. Теперь россиянам нечем гордиться.

К сожалению, уничтожение "Циклона" не означает полного решения проблемы "Калибров": надводные и подводные носители остаются на базе в Новороссийске, также Россия планирует разместить эти крылатые ракеты в Каспийском море. Но россияне уже не смогут неожиданно запускать "Калибры" из крымской акватории, что дает Силам обороны Украины больше времени на отражение потенциальной угрозы. Это значит, что Черное море стало еще чище, а также то, что Украина все делает правильно.