Российский ракетный обстрел украинских жилых домов и гражданской инфраструктуры 7 февраля 2024 года стал особенным, ведь оккупанты впервые могли использовать собственный прототип – ракету “Циркон”, которой Путин уже несколько лет пугает мир.

Первыми о возможном применении новейшей российской разработки, известной как перспективная крылатая гиперзвуковая ракета ЗМ22 "Циркон", сообщила группа Monitor, занимающаяся отслеживанием пусков российских ракет. 24 Канал объясняет, что это за ракета и насколько опасной является.

К теме Для атаки по Киеву Россия могла использовать противокорабельную ракету "Циркон"

Что известно о возможном "дебюте" ракеты "Циркон"

Эксперты обратили внимание на нетрадиционную для российских ракет траекторию во время утренней ракетной атаки на Киев. Также было установлено, что снаряд запускали с территории оккупированного Крыма – с универсального вертикального пускового контейнера, возможно – 3С-14.

Преодоление гиперзвукового рубежа не отмечали, характеристики полета похожи на гибрид "Кинжала" и "Оникса",

– сообщение группы Monitor о возможном применении ракеты "Циркон" 7 февраля 2024 года.

Позже в Киеве были найдены специфические обломки, которые идентифицировали как части именно "Циркона". На этом этапе к работе присоединилось OSINT-сообщество.



Куда прилетел "Циркон" / Фото Нацполиции

Была установлена финальная цель российской ракеты – она поразила подземные кабели гражданского назначения, конечно, в Днепровском районе столицы и на пару часов оставила несколько кварталов Киева без света.



Возможные обломки российского "Циркона" в окрестностях Киева, обратите внимание на надпись, выполненную карандашом или маркером на "вундер ваффе" за миллионы / Фото Defence Express

Если же предположить, что целью ценного оружия были не кабели ЛЭП, а все же какие-то более важные цели, то для россиян есть плохие новости – их ракета была перехвачена и не попала, куда планировали оккупанты. Что ей помешало – то ли украинские системы ПВО, то ли РЭБ (сейчас значительная часть ракет россиян просто заземляется), то ли кривые руки российских производителей оружия и их товарищей по разуму из армии вторжения, пока вопрос открытый.

В официальной статистике Воздушных сил ВСУ о применении "Циркона" не сообщается и говорится лишь о более 20 ракетах типов Х-101/Х-555/Х-55, которыми Россия атаковала Киев.

К теме Что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 7 февраля

Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что Россия провела "разведку боем" и применила против гражданских украинцев свою новейшую разработку.

Обратите внимание! В Нацполиции говорят, что "Цирконов" или чего-то похожего 7 февраля могло быть больше. Также представители OSINT-сообщества писали, что похожие на обломки "Циркона" находили и раньше, но не могли точно определить принадлежность.



В любом случае официальной информации пока нет, а представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу сообщил, что с выводами нужно подождать до завершения расследования.

Что же известно о "Цирконе"?

ЗМ22 "Циркон" – это противокорабельная ракета. Она заявлена как гиперзвуковая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Главная ее "фишка" – это способность маневрировать на гиперзвуковой скорости (более 5 махов). По крайней мере, так заявлено.

Проектная цель ракеты – поражение кораблей (фрегатов, авианосцев) и наземных объектов. То есть Россия готовила ее с прицелом на возможное противостояние с США и их многочисленными авианосными группами.



Возможный запуск ракеты "Циркон" / Фото российские СМИ

Разработка проекта велась с 2011 года, отвечал за оружие – конструктор Александр Леонов и "НПО машиностроения" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"). Даже в условиях, когда санкций не было (или были, но незначительные) с испытаниями не спешили – их было менее 10, что довольно странно для оружия такой важности.

Разлого За что в России сажают физиков по делу о "гиперзвуке" и при чем здесь "Кинжалы"

Боевое применение "Циркона", похоже, состоялось 7 февраля 2024 года, а за два года до этого Россия провела большие финальные тестовые стрельбы ракеты (первые испытания состоялись еще в 2015 году). Тогда в мае 2022 года в Баренцевом море ее запустили с корабля "Адмирал Горшков" и якобы поразили морскую цель на расстоянии 1 тысячи километров уже в Белом море.

Во время учений также имитировались попытки перехвата, на основании чего впоследствии было заявлено, якобы "Циркон" может избегать всех существующих противоракетных систем, поскольку ракета покрыта плазмой, сквозь которую эфирные волны радара ее просто не видят.

Также россияне отчитались о невероятной скорости своей новой ракеты – якобы она достигла аж 9 махов, а маршевый участок был зафиксирован на высоте 30 – 40 километров (отметим, что за чертой в 11 километров уже начинается стратосфера).

Читайте также Россия впервые могла атаковать Киев "Цирконом": полковник запаса объяснил, что это за ракета

Стрельбы в России признали успешными (напомним, за месяц до того россияне хвастались запуском "Сармата") и уже в начале 2023 года Путин дал приказ Шойгу отправить в Атлантический океан фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный "Цирконами", чтобы Россия могла прямо влиять на "центры принятия решений".

25 января 2023 года Россия торжественно информировала о новой "победе" – стрельбы "Цирконов" на 900 километров и не где-то, а в самой Западной Атлантике, фактически, у Байдена на внутреннем дворике.

Правда, стрельбы "гиперзвукового оружия" были осуществлены с помощью компьютерного моделирования. То есть, мультиков, которые так любит Путин и российские пропагандисты (но какая разница – все равно должно быть грозно и страшно).

Отметим, что цена ракеты "Циркон" неизвестна.

К теме Что не так с ракетами "Сармат", которыми Путин годами запугивает мир

Две реальности "Цирконов"

Таким образом, можем утверждать о существовании двух параллельных реальностей.

В первой Россия имеет гиперзвуковое оружие, которое не додумались сделать, как не пытались, ни в США, ни в Японии и Китае. Оно поражает цели за 900 – 1000 километров, его невозможно перехватить и это убедительно доказывают мультики, которыми потом угрожает Путин. Также в этой версии реальности Путин говорит о серийном производстве "Цирконов" и промышленном количестве произведенных ракет.

Ночной пуск "Циркона" с подводной лодки К-560 "Северодвинск": смотрите видео

Во второй – эта ракета не может достигать заявленных скоростей, является гибридом "Кинжала" и П-800 "Оникс" или, если хотите – "Кинжал" морского базирования.

Да, это опасное оружие, но эта ракета, как и "Кинжал" может быть перехвачена украинскими средствами ПРО или РЭБ и точно не достигает своей цели. Это версия подтверждается уже реальными стрельбами и реальными обломками снаряда (если это, конечно, они, а не переставленная деталь на другую ракету, как обычно бывает при "кустарной сборке").

Они доказывают, что "Циркон" – никакая не серебряная пуля, а искусственный продукт для "понтов", российская "вундервафля", в которую никто не верит.

Веса этой версии добавляет заявление конструктора ракет – господина Леонова, который в начале 2024 года обмолвился, что "Цирконы" до сих пор не стоят на вооружении российской армии. Потому что, похоже, их собирают вручную, а из-за санкций вообще могут иметь лишь несколько опытных образцов (на "Горшкове" и "Северодвинске" и что-то в Крыму).

Как собирают ракеты в России – мы знаем благодаря взрывам на Воткинском заводе в Ижевске, где почему-то все взрывается, а власть потом говорит, что это штатно. Так было 7 февраля 2024 года, а также в августе 2023-го.

В какую из версий реальности верить – решать вам.

В этой ситуации говорить о тактико-технических показателях "Циркона" можно очень условно. Они известны, но не известно, правда ли это.

ЗМ22 "Циркон" – заявленные россиянами характеристики