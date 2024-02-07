В России статус ракеты "Циркон" неопределенный, она проходила соответствующие исследования и объявлена принятой на вооружение. Однако документов, которые это подтверждают нет. Подробнее о том, что это за ракета, 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.

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Что нужно знать о ракете "Циркон"

Журналисты издания Defense Express предположили, во время массированной атаки 7 февраля россияне выпустили новую гиперзвуковую ракету "Циркон". Определили это по соответствующей маркировке на ракете.

Это противокорабельная ракета. Во время утренней атаки на Украину в Черном море находился только один подводный ракетоноситель, поэтому эксперты предположили, что "Циркон" выпустили именно из него.

"Циркон" – это гиперзвуковая ракета, но на гиперзвук она выходит в верхних слоях атмосферы. Около 40 километров (от земли – 24 Канал) воздуха фактически нет, поэтому эту скорость нельзя накладывать на параметры захода на цель. Дело в том, что любой аппарат, зайдя в плотные слои атмосферы, теряет скорость до 2 – 3 махов,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому "Циркон" хорошо могут перехватывать противобаллистические ракеты, а также ракеты, скорость которых достигает 3 – 4 маха. Это в частности Partiot и ракеты SM-3.

Обратите внимание! Число Маха – отношение скорости движения тела в жидкости или газе к скорости звука в этой среде, другими словами скорость, необходима для преодоления звукового барьера В аэродинамике число Маха консенсусно взято за единицу скорости и равно 340 метрам в секунду или 1224 километрам в час. Подробнее о гиперзвуковой скорости ракет, гиперзвук (и чем одно отличается от другого), а также почему в России сажают исследователей, которые это изучают, можно подробнее прочитать в материале 24 Канала.

"Сейчас специалисты будут разбираться, действительно ли использовали "Циркон". Дальность у "Циркона" – около 1000 километров, он может стартовать не только с подводных кораблей, а с надводных и некоторых береговых пусковых ракетных комплексов. В этом смысле место пуска неважно", – заметил полковник запаса.

Вероятно, в Воздушных силах ВСУ вскоре выяснят более подробную информацию о том, действительно ли россияне запустили "Циркон" и чем ее в таком случае сбили.

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