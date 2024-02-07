Об этом говорится в отчете Генштаба по состоянию на утро. Отмечают, что враг атаковал 15 ударными дронами, из которых уничтожено – 12.

Смотрите также В Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской области взрывы: ПВО работает по "Шахедам"

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Шахед-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Главное об атаке