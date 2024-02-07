Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок. Зазначають, що ворог атакував 15 ударними дронами, з яких знищено – 12.

Дивіться також У Кіровоградській, Дніпропетровській і Полтавській області вибухи: ППО працює по "Шахедах"

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Шахед-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА", – ідеться у повідомленні.

Головне про атаку