В области работает противовоздушная оборона по вражеским дронам-камикадзе. 24 Канал призывает жителей Кировоградской области находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Кировоградской области слышали взрывы

Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили 6 февраля около 23 часов 18 минут. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников.

Внимание! "Шахеды" из Николаевской области в направлении Кировоградской области!

– написали военные.

Уже через несколько десятков минут Воздушные силы сообщили о движении группы "Шахедов" в Кировоградской области курсом на северо-запад. Уже 7 февраля около 0 часов 7 минут стало известно, что группа "Шахедов" в Кировоградской области движется в направлении Кропивницкого.

Около 1 часа 14 минут местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Кировоградской области.

"В области ПВО работает по "Шахедам"", – писали в телеграм-каналах.

В то же время в Силах обороны Юга Украины, в зоне ответственности которых также находится и Кировоградская область, подтвердили работу наших защитников неба по вражеским объектам.

Идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов. Напоминаем! Это также может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни!

– отметили военные.

В Силах обороны Юга также призвали граждан беречь себя, находиться в укрытиях, не препятствовать работе военных.

Громко было и в Днепропетровской и Полтавской областях

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала 7 февраля около 1 часа. Сирены звучали также из-за движения "Шахедов" в направлении области.

Местные телеграм-каналы сообщили около 1 часа 24 минуты, что было очень громко в области. Через несколько минут в области раздались повторные взрывы. По предварительным данным, это могла быть работа нашей ПВО.

Около 2 часов 8 минут в Днепропетровской области снова раздались взрывы. По предварительным данным, это была работа ПВО по вражеским объектам.

Также местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Полтавской области.