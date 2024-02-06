В Воздушных силах объяснили, почему Россия долго не запускала дроны. Сейчас воздушная тревога связана именно с запуском "Шахедов". Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

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Где объявлена тревога в Украине

23:47, 6 февраля Еще одна группа "Шахедов" движется на Николаевщину с юга.

23:41, 6 февраля Воздушная тревога расширилась на Запорожье и теперь охватывает четыре области.

23:35, 6 февраля Воздушные силы детализировали, куда сейчас летят "Шахеды": несколько групп дронов на Николаевщине движутся в направлении Кировоградской области;

группа "Шахедов" на Кировоградщине летит курсом на северо-запад;

группа "Шахедов" на Херсонщине направляется на Николаевщину.

23:30, 6 февраля Мониторинговые паблики пишут, что фиксируется "Шахед" в направлении Херсона.

23:20, 6 февраля На 23:20 тревога объявлена в трех областях: Херсонская;

Николаевская;

Кировоградская.

23:17, 6 февраля "Шахеды" из Николаевской области в направлении Кировоградской области.

