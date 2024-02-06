В Воздушных силах объяснили, почему Россия долго не запускала дроны. Сейчас воздушная тревога связана именно с запуском "Шахедов". Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
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Где объявлена тревога в Украине
Еще одна группа "Шахедов" движется на Николаевщину с юга.
Воздушная тревога расширилась на Запорожье и теперь охватывает четыре области.
Воздушные силы детализировали, куда сейчас летят "Шахеды":
- несколько групп дронов на Николаевщине движутся в направлении Кировоградской области;
- группа "Шахедов" на Кировоградщине летит курсом на северо-запад;
- группа "Шахедов" на Херсонщине направляется на Николаевщину.
Мониторинговые паблики пишут, что фиксируется "Шахед" в направлении Херсона.
На 23:20 тревога объявлена в трех областях:
- Херсонская;
- Николаевская;
- Кировоградская.
"Шахеды" из Николаевской области в направлении Кировоградской области.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА.