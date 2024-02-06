У Повітряних силах пояснили, чому Росія довго не запускала дрони. Наразі повітряна тривога пов'язана саме із запуском "Шахедів". Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
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Де оголошено тривогу в Україні
Ще одна група "Шахедів" рухається на Миколаївщину з півдня.
Повітряна тривога розширилася на Запоріжжя і тепер охоплює чотири області.
Повітряні сили деталізували, куди зараз летять "Шахеди":
- кілька груп дронів на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області;
- група "Шахедів" на Кіровоградщині летить курсом на північний захід;
- група "Шахедів" на Херсонщині прямує на Миколаївщину.
Моніторингові пабліки пишуть, що фіксується "Шахед" у напрямку Херсону.
На 23:20 тривогу оголошено в трьох областях:
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська.
"Шахеди" з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.