У Повітряних силах пояснили, чому Росія довго не запускала дрони. Наразі повітряна тривога пов'язана саме із запуском "Шахедів". Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

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Де оголошено тривогу в Україні

23:47, 6 лютого

Ще одна група "Шахедів" рухається на Миколаївщину з півдня.

23:41, 6 лютого

Повітряна тривога розширилася на Запоріжжя і тепер охоплює чотири області.

23:35, 6 лютого

Повітряні сили деталізували, куди зараз летять "Шахеди":

  • кілька груп дронів на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області;
  • група "Шахедів" на Кіровоградщині летить курсом на північний захід;
  • група "Шахедів" на Херсонщині прямує на Миколаївщину.
23:30, 6 лютого

Моніторингові пабліки пишуть, що фіксується "Шахед" у напрямку Херсону.

23:20, 6 лютого

На 23:20 тривогу оголошено в трьох областях:

  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська.
23:17, 6 лютого

"Шахеди" з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.

22:42, 6 лютого

Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.