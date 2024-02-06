У Повітряних силах пояснили, чому Росія довго не запускала дрони. Наразі повітряна тривога пов'язана саме із запуском "Шахедів". Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

Дивіться також Застосунок "Повітряна тривога" відтепер сповіщатиме про різні загрози та не тільки: що оновили

Де оголошено тривогу в Україні

23:47, 6 лютого Ще одна група "Шахедів" рухається на Миколаївщину з півдня.

23:41, 6 лютого Повітряна тривога розширилася на Запоріжжя і тепер охоплює чотири області.

23:35, 6 лютого Повітряні сили деталізували, куди зараз летять "Шахеди": кілька груп дронів на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області;

група "Шахедів" на Кіровоградщині летить курсом на північний захід;

група "Шахедів" на Херсонщині прямує на Миколаївщину.

23:30, 6 лютого Моніторингові пабліки пишуть, що фіксується "Шахед" у напрямку Херсону.

23:20, 6 лютого На 23:20 тривогу оголошено в трьох областях: Херсонська;

Миколаївська;

Кіровоградська.

23:17, 6 лютого "Шахеди" з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.

