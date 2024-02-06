Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Баражуючі снаряди типу "Шахед"-131/136 або інших модифікацій ворог не використовував минулі ночі, починаючи з вихідних. Очевидно, що є певні складнощі", – зазначила Гуменюк.

Росіяни шукають нові майданчики і персонал

Водночас, за її словами, спостерігається активність вантажних бортів за напрямком Тегеран – Москва. Тож, це дає підстави припустити, що росіяни шукають нові майданчики пуску і проводять злагодження підрозділів.

"Для того, щоб виконувати масовані дронові атаки, теж необхідно і навчити персонал, і розподілити обов'язки, і провести загальну координацію дій", – сказала вона.

Як зазначила Гуменюк, росіяни розуміють, що Україні добре відомі місця запуску дронів.Тож, імовірно, таки зробили певні висновки. Зокрема, вона навела до прикладу атаку на Бельбек.

"Уроки, які виносяться як приклад з атаки на Бельбек, вони теж собі вивчають і роблять висновки", – додала вона.

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