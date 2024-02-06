Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Испытывают на прочность наши позиции, – Гуменюк рассказала о действиях россиян на левобережье Днепра

"Баражущие снаряды типа "Шахед"-131/136 или других модификаций враг не использовал прошлые ночи, начиная с выходных. Очевидно, что есть определенные сложности", – отметила Гуменюк.

Россияне ищут новые площадки и персонал

В то же время, по ее словам, наблюдается активность грузовых бортов по направлению Тегеран-Москва. Поэтому, это дает основания предположить, что россияне ищут новые площадки пуска и проводят слаживание подразделений.

"Для того, чтобы выполнять массированные дроновые атаки тоже необходимо и обучить персонал, и распределить обязанности, и провести общую координацию действий", – сказала она.

Как отметила Гуменюк, россияне понимают, что Украине хорошо известны места запуска дронов, поэтому, вероятно, таки сделали определенные выводы. В частности, она привела в пример атаку на Бельбек.

"Уроки, которые выносятся к примеру из атаки на Бельбек, они тоже себе изучают и делают выводы", – добавила она.

Атака на аэродром Бельбек: главное