Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты сосредоточены на штурмовых действиях на левом берегу Херсонской области.

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Какова ситуация на левобережье Херсонщины

Как отметила Гуменюк, россияне не отказываются от штурмов даже в сложные погодные условия. По крайней мере одна атака за сутки происходит. Но в основном их значительно больше.

Враг не отказывается от штурмов ни при каких условиях. Проводят их даже при плохой погоде, при недостатке или запрете использования техники, в условиях внутренних конфликтов и морально-психологического расстройства. Все равно один штурм за сутки, но наскребут. Испытывают на прочность наши позиции,

– сказала Гуменюк.

К примеру, за минувшие сутки, на этом направлении зафиксировали три штурма. Все они были неудачными. Кроме того, враг потерял 54 оккупантов.

Штурмовые подразделения врага отступили, понеся потери. Часто во время штурмов там привлекают по 10 – 15 человек с одного направления. Иногда атаки происходят с двух направлений одновременно,

– сообщила Гуменюк.

Обратите внимание! В январе Министерство обороны Великобритании сообщало, что украинские военные активно используют FPV-дроны на левом берегу Херсонщины. Благодаря беспилотникам и артиллерии удалось уничтожить около 90% военной техники оккупантов в Крынках.

Ситуация на левобережье Херсонщины: кратко