Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Ведомство показало видео момента попадания.

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Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем. Но почему-то, не смог.

"FPV-дрон пограничников попал в "гнездо" с оккупантом в Херсонской области. Антидроновое ружье захватчика не спасло", – говорится в заметке.

После попадания дрона произошел взрыв.

Пограничными FPV-дроном атаковали врага: видео

Потери врага

Между тем потери российской армии с начала вторжения достигли почти 388 тысяч военных. За сутки бойцы ВСУ уничтожили 880 оккупантов, 10 танков и 15 дронов.