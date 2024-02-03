Так, только за минувшие сутки наши защитники и защитницы очистили землю от 880 российских захватчиков. Кроме того, превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.

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Потери России на утро 3 февраля

Личного состава – около 387 940 (+880),

танков – 6341 (+10),

боевых бронированных машин – 11 805 (+13),

артиллерийских систем – 9300 (+26),

РСЗО – 979 (+1),

средств ПВО – 663 (+0),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),

крылатых ракет – 1847 (+0),

кораблей/катеров – 24 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12352 (+36),

специальной техники – 1473 (+3).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! В ночь на 1 февраля воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" черноморского флота России. Кстати, это корыто было гордостью оккупантов. Таких катеров у агрессора всего три. Точнее было три, ведь теперь "Ивановец" на дне.