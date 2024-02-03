Так, только за минувшие сутки наши защитники и защитницы очистили землю от 880 российских захватчиков. Кроме того, превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.

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Потери России на утро 3 февраля

  • Личного состава – около 387 940 (+880),
  • танков – 6341 (+10),
  • боевых бронированных машин – 11 805 (+13),
  • артиллерийских систем – 9300 (+26),
  • РСЗО – 979 (+1),
  • средств ПВО – 663 (+0),
  • самолетов – 332 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),
  • крылатых ракет – 1847 (+0),
  • кораблей/катеров – 24 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12352 (+36),
  • специальной техники – 1473 (+3).

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Втрати ворогаПотери врага / Инфографика Генштаба ВСУ