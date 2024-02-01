В полномасштабной войне против Украины далеко не последнюю роль играет Черноморский флот – бомба замедленного действия, которую когда-то заложило наше государство в Крыму и которая только облегчила захватчикам оккупацию полуострова. С помощью кораблей россияне штурмовали Змеиный, блокировали морские пути к нашим портам и наносят ракетные удары.

Хотя у Украины нет собственного мощного военно-морского флота, мы уже 2 года наносим потери российской флотилии и перечень потопленных или пораженных судов растет.

В ночь на 1 февраля перечень потопленных российских кораблей пополнил ракетный катер "Ивановец" – таких у россиян до этого дня было всего 3, и все они достались им после разделения Черноморского флота в 1997 году.

На что был способен этот корабль, как его удалось отправить к крейсеру "Москва" и как это повлияет на россиян – читайте в материале 24 Канала.

Возмездие на Донузлаве

Известно, что в свою последнюю ночь на поверхности, ракетный катер "Ивановец" был на патрулировании на озере Донузлав – именно там до оккупации полуострова были расположены украинские корабли. И именно там в марте 2014 года россияне блокировали их.

Именно там украинские морские дроны поймали судно. Как пишут российские телеграмм-каналы и так называемые военкоры, экипаж корабля пытался уничтожить дроны, однако из нестабилизированных пулеметов, поэтому попасть было почти невозможно. А вот у дронов шансы были гораздо больше.

Как отчитывается ГУР МО, воины спецподразделения "Group 13" провели операцию при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24. Судно, в результате операции, пошло на дно.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимых с дальнейшим движением – "Ивановец" дал крен на корму и затонул,

– говорится в сообщении ГУР МО.

Позже представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что уничтожение "Ивановца" – серьезная потеря для россиян, ведь таких ракетных катеров у них было всего 3.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец" на озере Донузлав: смотрите видео

По предварительным данным, поисково-спасательная операция, что ее организовали россияне, была безуспешной. То есть все, кто был на борту (а это около 40 человек) вероятно, погибли.

Проект "Молния"

Так что же такое этот катер "Ивановец" или, скорее, чем он был? Это судно – ракетный катер проекта 12411-М ("Молния"). В период СССР этот проект стартовал в 1973 году, а через 5 лет появился главный катер, который был прототипом всех последующих в этой серии.

Собственно, сам "Ивановец" – третье поколение этих катеров, строительство которого началось в 1988 году под названием Р-334, а через год был спущен на воду и еще через полгода – был взят на вооружение Черноморского флота СССР.

После распада СССР по соглашению, подписанным президентом Украины Леонидом Кучмой и российским главой Борисом Ельциным в 1997 году, среди 272 судов, которые получила Россия, был и ракетный катер Р-334.

Р-334, он же "Ивановец" / Фото росСМИ

Россияне через год переименовали Р-334 в "Ивановец" и закрепили в составе 295-го Сулинского дивизиона ракетных катеров 41-й бригады ракетных катеров с базой в украинском Крыму.

Характеристики "Ивановца"

А теперь поговорим о собственно характеристиках судна, которое пополняет подводный флот России и составит компанию для крейсера "Москва" и других затопленных судов:

водоизмещение – 493 тонны;

длина катера – 56,1 метра;

ширина – 10,2 метра;

осадка судна – 4,36 метра;

скорость – 70 километров в час;

дальность – 2 795 километров (при условии скорости 37 километров в час);

двигатели – 2 дизельные, мощность 8 000 лошадиных сил + 2 турбины крейсерского хода мощностью 24 000 лошадиные силы и 2 винта;

Вооружение катера:

4 пусковые установки противокорабельных ракет "Москит";

артустановка АК-176 калибром 76,2 миллиметра;

12 артустановок АК-630 калибром 30 миллиметров;

1 пусковая установка переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Экипаж судна – 41 человек. Стоимость такого катера колеблется в пределах от 60 до 70 миллионов долларов США.

Вероятно, кроме личного состава и самого катера, под воду ушли и ракеты "Москит", вместе с пусковыми установками и немало другого оружия.

Месть за корвет "Тернополь"

Ракеты "Москит", которые были главным вооружением этого катера, имеют массу 3,95 тонны. Боевая часть – 150 килограммов и может быть как обычного, так и ядерного типа. Основное назначение этих ракет – поражение вражеских кораблей и крейсеров на расстоянии до 120 километров.

В ходе полномасштабной войны россияне по меньшей мере 1 раз применили ракеты этого типа для удара по наземной цели и случилось это в мае 2022 года. Тогда оккупанты с ракетного катера нанесли удар по Николаевской области, при том атакуя с РСЗО "Смерч". В результате атаки пострадали 5 человек.

В июле 2023 года в Черном море россияне решили провести военные учения своего флота и во время этого оккупанты решили потопить захваченный украинский корвет "Тернополь". Атаковал его ракетами "Москит" именно ракетный катер "Ивановец". Поэтому операцию ГУР МО можно также назвать возмездием за украинский корвет.

Уничтожение корвета "Тернополь" россиянами / Коллаж "Милитарного"

Что известно о корвете "Тернополь"

Судно заложили еще в 1991 году, в последние годы существования СССР, однако строительство продолжалось долгих 11 лет. Наконец в 2002 году "Тернополь" спустили на воду и после всех испытаний в 2006 году корвет был взят на вооружение ВМС Украины.

С тех пор "Тернополь" регулярно участвовал в международных учениях, в частности в программах НАТО, поэтому получил звание самого ходового украинского корабля.

Во время оккупации Крыма россияне захватили корабль. Случилось это 20 марта 2014 года. Часть членов экипажа написала рапорты на увольнение и остались на полуострове, командир Максим Емельяненко также остался и, вероятно, предал присягу. Однако большинство членов экипажа корвета вышла в Одессу.

20 июля 2023 года россияне превратили корвет в мишень во время учений и его затопили.

Битва за Черное море продолжается

Именно так эксперты называют операции по уничтожению вражеского флота, цель которых не только в том, чтобы Черноморский флот перестал существовать, а чтобы Россия не представляла угрозы для судоходства в Черном море.

Аналитики и эксперты прогнозируют победу Украины в этой битве. Но она все еще продолжается. На счету нашего государства уже 24 уничтожены корабли и катера россиян и даже 1 подводная лодка.

Украина превратила Черноморский флот во флотилию, у которой нет флагмана, потому что тот где-то на глубинах моря. И наша страна будет продолжать наносить врагу потери, пока он уберется с нашей земли и наших территориальных вод.