Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Армия.Inform. К слову, сигнал тревоги в Керченском проливе подало еще одно судно. Gam Express участвовало в похищении украинского зерна.

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ВМС о последствиях уничтожения Черноморского флота России

Алексей Неижпапа уверен: если полностью уничтожить российский Черноморский флот, это станет стратегическим ударом по агрессору. И, конечно, последствия для войны будут огромные. Но враг ждет удара, поэтому будет осторожен.

События, которые сейчас весь мир наблюдал в Сирии, доказывают, что противник будет максимально осмотрительно себя вести, ведь флот, который они отогнали в Новороссийск, фактически остался единственной ближайшей базой к Средиземному морю. Тем более, что они постоянно ожидают от нас ударов,

– объяснил Неижпапа.

Украина смогла переломить ситуацию благодаря морским дронам. Но и они не панацея. Тем более что россияне тоже готовят подобные разработки.

А вот благодаря модификации ракетного комплекса "Нептун" мы вошли в элитный клуб, который выпускает крылатые ракеты. После потопления крейсера "Москва" ВМС ВСУ и вовсе получили первенство в этом клубе.

Командующий ВМС заверил, что работа по "вышкам Бойко" в море продолжится.