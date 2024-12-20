Соответствующие службы взялись помогать судну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что происходит в Керченском проливе

В Керченском проливе зафиксирован инцидент с грузовым судном Gam Express, которое подало сигнал бедствия. Российская Южная транспортная прокуратура заявила, что контролирует ситуацию для обеспечения безопасности мореплавания.

Gam Express ранее упоминалось в расследованиях SeaKrime и KibOrg, где его подозревали в причастности к нелегальному вывозу украинского зерна в Россию.

Обновлено: Как отмечают российские пропагандисты, судно на плаву, но на нем просто закончилась еда и вода. Моряки жалуются на задержку заработной платы. Судно подало сигнал бедствия, чтобы его пустили в порт.

Напомним, в Керченском проливе утонули 2 российских танкера "Волгонефть". Это большие однопалубные двухвинтовые наливные суда. Они имеют двойные борт и дно, машинное отделение и надстройку в кормовой части. В общем, такие танкеры могут перевозить грузы до 4800 – 5000 тонн. Главное назначение танкеров – перевозки нефтепродуктов в речных условиях.