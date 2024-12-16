Об этом 24 Каналу рассказала председатель ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко, отметив, что конец ноября-начало декабря – это период осенних штормов в Черном море. Пускать в этот момент старые танкеры, которые вот-вот развалятся – странная идея.

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Какие есть угрозы для экосистемы

Как отметила Тимочко, российские оккупанты, конечно, будут скрывать, что именно и в каком количестве перевозили на этих танкерах. Есть предположение, что на одном из танкеров могло быть не менее 4000 тонн мазута.

Через 10 минут после попадания нефти или нефтепродуктов в воду формируется пятно толщиной 10 миллиметров. Оно распространяется в результате ветра и течений. В холодное время года этот процесс идет несколько медленнее.

Обычно одна тонна нефти может распространиться на площадь до 12 квадратных километров. Понятно, что россияне не будут так сразу ликвидировать последствия аварий. В предыдущие разы они этого не делали. Такое загрязнение серьезно ударит по морской экосистеме. Есть угроза для живых организмов. Дельфины при контакте с этим точно погибнут. Эта маслянистая эмульсия будет мешать им передвигаться и дышать,

– заметила Тимочко.

Использование изношенных танкеров особенно в период штормов запрещено различными регламентами. Но россияне пренебрегают международными обязательствами и соглашениями. Украине стоит обратиться в Комиссию по защите Черного моря от загрязнения.

Конечно, об этой аварии уже все знают. Но стоит детализировать все последствия, чтобы заставить Россию начать ликвидировать это пятно. Но повторюсь. Это уже не первая такая катастрофа России. И всегда это происходит с нарушением регламентов. Россия является нарушителем международного права. В том числе и экологического,

– подчеркнула Тимочко.

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть". Один из них разрубило пополам. Другой был также серьезно поврежден.