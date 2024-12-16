Про це 24 Каналу розповіла голова ГО "Всеукраїнська екологічна ліга" Тетяна Тимочко, зауваживши, що кінець листопада-початок грудня – це період осінніх штормів у Чорному морі. Пускати в цей момент старі танкери, які от-от розваляться – дивна ідея.

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Які є загрози для екосистеми

Як наголосила Тимочко, російські окупанти, звісно, будуть приховувати, що саме та в якій кількості перевозили на цих танкерах. Є припущення, що на одному з танкерів могло бути не менше 4000 тонн мазуту.

Через 10 хвилин після потрапляння нафти чи нафтопродуктів у воду формується пляма товщиною 10 міліметрів. Вона поширюється внаслідок вітру та течій. У холодну пору року цей процес йде дещо повільніше.

Зазвичай одна тонна нафти може розповсюдитися на площу до 12 квадратних кілометрів. Зрозуміло, що росіяни не будуть аж так одразу ліквідовувати наслідки аварій. У попередні рази вони цього не робили. Таке забруднення серйозно вдарить по морській екосистемі. Є загроза для живих організмів. Дельфіни при контакті з цим точно загинуть. Ця масляниста емульсія буде заважати їм пересуватися і дихати,

– зауважила Тимочко.

Використання зношених танкерів особливо в період штормів заборонене різними регламентами. Але росіяни зневажають міжнародні зобов'язання та угоди. Україні варто звернутися до Комісії із захисту Чорного моря від забруднення.

Звісно, про цю аварію вже всі знають. Але варто деталізувати усі наслідки, щоб змусити Росію почати ліквідовувати цю пляму. Але повторюся. Це вже не перша така катастрофа Росії. І завжди це відбувається з порушенням регламентів. Росія є порушником міжнародного права. Зокрема і екологічного,

– наголосила Тимочко.

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть". Один з них розрубало навпіл. Інший був також серйозно пошкоджений.