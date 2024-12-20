Відповідні служби взялися допомагати судну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувається у Керченські протоці

У Керченській протоці зафіксовано інцидент із вантажним судном Gam Express, яке подало сигнал лиха. Російська Південна транспортна прокуратура заявила, що контролює ситуацію для забезпечення безпеки мореплавства.

Gam Express раніше згадувалося в розслідуваннях SeaKrime та KibOrg, де його підозрювали у причетності до нелегального вивезення українського зерна до Росії.

Оновлено: Як зазначають російські пропагандисти, судно на плаву, але на ньому просто закінчилась їжа та вода. Моряки скаржаться на затримку заробітної плати. Судно подало сигнал лиха, аби його пустили в порт.

Нагадаємо, у Керченські протоці потонули 2 російські танкери "Волгонефть". Це великі однопалубні двогвинтові наливні судна. Вони мають подвійні борт та дно, машинне відділення та надбудову в кормовій частині. Загалом, такі танкери можуть перевозити вантажі до 4800 – 5000 тонн. Головне призначення танкерів – перевезення нафтопродуктів у річкових умовах.