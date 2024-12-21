Про це пише 24 Канал з посиланням на Армія.Inform. До слова, сигнал тривоги в Керченській протоці подало ще одне судно. Gam Express брало участь у викраденні українського зерна.

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ВМС про наслідки знищення Чорноморського флоту Росії

Олексій Неїжпапа упевнений: якщо повністю знищити російський Чорноморський флот, це стане стратегічним ударом по агресору. І, звісно, наслідки для війни будуть величезні. Та ворог чекає удару, тож буде обережний.

Події, які нині увесь світ спостерігав у Сирії, доводять, що противник буде максимально обачливо себе поводити, адже флот, який вони відігнали до Новоросійська, фактично залишився єдиною найближчою базою до Середземного моря. Тим паче, що вони постійно очікують від нас ударів,

– пояснив Неїжпапа.

Україна змогла переломити ситуацію завдяки морським дронам. Але і вони не панацея. Тим більше, що росіяни теж готують подібні розробки.

А от завдяки модифікації ракетного комплексу "Нептун" ми увійшли в елітний клуб, який випускає крилаті ракети. Після потоплення крейсера "Москва" ВМС ЗСУ взагалі дістали першість у цьому клубі.

Командувач ВМС запевнив, що робота по "вишках Бойка" в морі продовжиться.