Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал уничтожение "Ивановца" серьезным ударом по вражескому флоту, передает 24 Канал.

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"Малыши" сделали свое дело

Юсов рассказал, что поражение ракетоносителя – это серьезная, важная и успешная спецоперация украинской разведки.

По его словам, пойти на дно "Ивановцу" помогли морские дроны, которые уже неоднократно проявляли свою эффективность.

Российское "корыто" утонуло во время боевого дежурства. Оно было уничтожено прямым попаданием без всякой надежды на восстановление. "Спасательные мероприятия не дали никаких результатов", – отметил военный.

Таких катеров всего три

Юсов объяснил, почему оккупантам больно от потери ракетоносителя. Дело в том, что подобных ракетных катеров на вооружении у Черноморского флота России было всего три. "Теперь уже минус один", – резюмировал разведчик.

Это была гордость флота оккупантов. И эта гордость не смогла справиться с вызовами,

– заявил Юсов.

Представитель ГУР заверил, что такие операции будут иметь продолжение. Украина и в дальнейшем будет деоккупировать акваторию Черного моря и вытеснять врага.

"Ивановец" пошел на дно: что еще известно