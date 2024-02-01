В Военно-Морских силах рассказали, что могло быть на борту ракетоносителя "Ивановец".
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Что пошло ко дну вместе с "Ивановцем"
Так, в ночь на 1 февраля силы ГУР ликвидировали российский ракетоноситель в Крыму. Известно, что он принадлежал к 41 бригаде ракетных катеров и нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.
В ВМС говорят, что потеря этого судна очень существенная, ведь Черноморский флот России имеет лишь три таких катера проекта 1241.1, которые вооружены противокорабельными ракетами типа "Москит" с дальностью до 130 километров.
Также личный состав такого ракетоносителя составляет 40 моряков. А это значит, что последствия сокращения корабельного состава России после поражения "Ивановец" тоже значительны, подчеркнули в ВМС.
Сейчас оккупанты проводят поисково-спасательные работы.
Эта операция – очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья,
– заявили в ВМС.
Что известно о ракетах "Москит"
Это противокорабельная сверхзвуковая крылатая ракета. Производство стартовало еще в 1984 году и завершилось уже во времена Путина. Длина корпуса – 9,3 метра. Размах крыльев в полете – 2,1 метра. Стартовая масса – примерно 3,9 тонны. Вес боевой части – 300 килограмм (на взрывчатое вещество приходится 150 килограмм ).
Ракета способна развивать скорость полета – до 2800 километров в час. Может попадать в цель на расстоянии от 10 до 90 километров (при полете на малой высоте), до 250 километров – при условии нацеливания ракеты для полета на большой высоте.
В Крыму нашли еще одного "утопленника" из российского флота: что известно
- 18 января партизаны движения "Атеш" рассказали, что во время разведки обнаружили затонувший сторожевой корабль типа "Тарантул" в районе Севастополя.
- В "Атеше" предположили, что судно могли повредить "морские малыши" в конце 2023 года.
- Так, например, 30 декабря российское минобороны сообщало о взрывах в Севастополе, а также об уничтожении морским беспилотником патрульного корабля своего флота.
- В сети показали спутниковые снимки, а затем и фото, являющиеся красноречивым подтверждением "трагической судьбы" Тарантула.
- Кстати, этот корабль – не российский. Захватчики украли его во время оккупации Крыма в 2014 году.