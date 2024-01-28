Сначала в сети показали спутниковые снимки, а потом появилось и само фото, с которого становится понятно, какая незавидная судьба ждала враждебный “ Тарантул ".

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Как в воду опущен

О потере российским флотом судна партизаны сообщили утром 18 января. В ходе разведки в Севастополе они обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".

Кроме того, партизаны рассказали, что этот "Тарантул" был похищен россиянами в 2014 году в ходе оккупации полуострова. Враг активно использовал его в боевых целях

"Раненое" судно на пристани бухты "Графская": видео

Еще один корабль Черноморского флота "доплавался" / Фото соцсети

Кто потопил "Тарантул"

В "Атеше" предположили, что корабль поразили морские дроны несколько недель назад во время очередного "хлопка".

В Институте изучения войны тоже считают, что российское "корыто" пошло ко дну в результате украинских ударов.

Аналитики отмечают, что "Тарантул" утопили в конце года. Так, оккупанты 29 и 30 декабря 2023 года заявляли, что украинские военные атаковали Крым воздушными и морскими дронами

Вчастности, 30 декабря российское минобороны сообщало о взрывах в Севастополе, а также об уничтожении морским беспилотником патрульного корабля своего флота.

"Ростов-на Дону" возвращается

Оккупантов очень беспокоят успешные удары ВСУ по их судам в Крыму. Более того, врага удручает тот факт, что украинские военные "шелкают как орехи" его корабли с помощью оружия, переданной Западом. Поэтому, чтобы спасти подмоченную репутацию своего распиаренного флота, россияне берутся за сочинение "героических" историй.

Да, пропагандисты сообщили, что уже летом в строй вернется подлодка "Ростов-на Дону", который вместе с десантным кораблем "Минск" был поражен 13 сентября 2023 года. Тогда ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Севастополе британскими Storm Shadow и французскими Scalp.

Эксперты заявляли, что оба судна получили серьезные повреждения. Их восстановление, если и возможно, это экономически невыгодно. К тому же корабли не смогут выполнять боевые задания в полную силу.

В полной мере, вероятно, что заявление о восстановлении "Ростова" может оказаться фейком, направленным на то, чтобы показать неэффективность западных ракет и "непобедимость" российского флота.