Спочатку у мережі показали супутникові знімки, а потім з'явилося і саме фото, з якого стає зрозуміло, яка незавидна доля чекала на ворожий "Тарантул".

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Як у воду опущений

Про втрату російським флотом судна партизани повідомили вранці 18 січня. Під час розвідки у Севастополі вони виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул".

Крім того, партизани розповіли, що цей "Тарантул" був вкрадений росіянами у 2014 році у ході окупації півострова. Ворог активно використовував його в бойових цілях

"Поранене" судно на пристані бухти "Графська": відео

Ще один корабель Чорноморського флоту "доплавався" / Фото соцмережі

Хто потопив "Тарантул"

В "Атеш" припустили, що корабель уразили морські дрони декілька тижнів тому під час чергової "бавовни".

В Інституті вивчення війни теж вважають, що російське "корито" пішло на дно внаслідок українських ударів.

Аналітики зазначають, що "Тарантул" потопили наприкінці року. Так, окупанти 29 і 30 грудня 2023 року заявляли, що українські військові атакували Крим повітряними і морськими дронами

Так, зокрема, 30 грудня російське міноборони повідомляло про вибухи у Севастополі, а також про знищення морським безпілотником патрульного корабля свого флоту.

"Ростов-на Дону" повертається

Окупантів дуже непокоять успішні удари ЗСУ по їх суднах у Криму. Ба більше, ворога пригнічує той факт, що українські військові "лускають як горіхи" його кораблі за допомогою зброї, переданої Заходом. Тому, аби врятувати підмочену репутацію свого розпіареного флоту, росіяни беруться за вигадування "героїчних" історій.

Так, пропагандисти повідомили, що вже влітку до строю повернеться підводний човен "Ростов-на Дону", який разом із десантним кораблем "Мінськ" був уражений 13 вересня 2023 року. Тоді ЗСУ вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі британськими Storm Shadow та французькими Scalp.

Експерти заявляли, що обидва судна отримали серйозні пошкодження. Їх відновлення, якщо й можливе, то це економічно невигідно. До того ж кораблі не зможуть виконувати бойові завдання на повну силу.

Цілком, ймовірно, що заява про відновлення "Ростова" може виявитися фейком, спрямованим на те, аби показати неефективність західних ракет і "непереможність" російського флоту.