Зрештою окупанти зазначили, що місто буцімто атакував "безекіпажний катер". Водночас доказів своїх слів росіяни, як завжди, так і не надали.

До теми Перед цим був звук, схожий на шум ракети: у Севастополі пролунав вибух

Севастополь атакував "безекіпажний катер"

Журналісти проєкту "Крим. Реалії" повідомили, що в центральній частині Севастополя близько 9:44 за місцевим часом (8:44 – за київським) пролунав потужний вибух. За словами кореспондента, від вибуху в місті навіть затремтіли вікна.

Спочатку вибухи у тимчасово окупованому місті російська влада жодним чином не коментувала. Однак згодом у міністерстві оборони Росії заявили, що на місто здійснили атаку за допомогою "безекіпажного катера". У російському міноборони, у пропагандистському дусі, "звинуватили в атаці Україну" й сказали, що морський безпілотник нібито знищив патрульний катер Чорноморського флоту Росії близько 10:00 за місцевим часом.

Згодом так званий окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що морський дрон нібито був знищений за допомогою гелікоптерів за три кілометри від міста. Таким чином росіяни, як завжди, намагаються на ходу вигадувати нові версії сумнівних "атак".

У Севастополі вже не вперше лунають вибухи