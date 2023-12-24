Кореспондент видання у Криму повідомив, що вранці у Севастополі чули вибух. Від цього у будинках затремтіли вікна.

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Перед цим був звук, схожий на ракету

Відповідно до інформації, перед вибухом на місці події було чути звук, схожий на шум ракети. Жодних деталей про подію поки немає.

Крім цього, немає також жодного офіційного підтвердження. Не було заяв від російської окупаційної влади півострова.

Напередодні, 23 грудня, у Криму також було неспокійно. Місцеві телеграм-канали писали про роботу протиповітряної оборони. Окупанти також перекривали Керченський міст. Офіційно російська окупаційна влада ситуацію не коментувала. Про наслідки переполоху в Криму інформації немає.

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