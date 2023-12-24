Кореспондент видання у Криму повідомив, що вранці у Севастополі чули вибух. Від цього у будинках затремтіли вікна.
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Перед цим був звук, схожий на ракету
Відповідно до інформації, перед вибухом на місці події було чути звук, схожий на шум ракети. Жодних деталей про подію поки немає.
Крім цього, немає також жодного офіційного підтвердження. Не було заяв від російської окупаційної влади півострова.
Напередодні, 23 грудня, у Криму також було неспокійно. Місцеві телеграм-канали писали про роботу протиповітряної оборони. Окупанти також перекривали Керченський міст. Офіційно російська окупаційна влада ситуацію не коментувала. Про наслідки переполоху в Криму інформації немає.
Вибухи в Криму: останні новини
- У Криму вдосвіта 20 грудня лунали вибухи. Партизани розповіли, що в окупантів прильоти були щонайменше на двох об'єктах. За даними партизанів, внаслідок успішної атаки у росіян орієнтовно о 4 ранку в Алушті зафіксували три прильоти на території військової частини 28735 прикордонної служби ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.
- 15 грудня також стало відомо про вибухи на тимчасово окупованому півострові. У міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримським півостровом буцімто збили 32 дрони. Зокрема, окупанти знову бідкалися про якийсь "трєугольнік" у небі. Згодом стало відомо, що два вибухи пролунали у Сімферопольському районі. За повідомленнями очевидців, гучні звуки також долинали й до тимчасово окупованого Джанкоя.
- Місцеві жителі Феодосії 11 грудня повідомляли, що в окупованому Криму, фіксують величезний стовп диму над містом. Повідомляється, нібито в одному з районів міста раптово спалахнула пожежа. За словами очевидців, спочатку був вибух у промзоні на вулиці Меліораторів, а потім вже сталося загоряння.