Корреспондент в Крыму сообщил, что утром в Севастополе слышали взрыв. От этого в домах задрожали окна.
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Перед этим был звук, похожий на ракету
Согласно информации, перед взрывом на месте происшествия был слышен звук, похожий на шум ракеты. Никаких деталей о произошедшем пока нет.
Кроме этого, нет ни одного официального подтверждения. Не было заявлений от российских оккупационных властей полуострова.
Накануне, 23 декабря, в Крыму тоже было неспокойно. Местные телеграм-каналы писали о работе противовоздушной обороны. Оккупанты также перекрывали Керченский мост. Официально российские оккупационные власти ситуацию не комментировали. О последствиях переполоха в Крыму нет информации.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В Крыму на рассвете 20 декабря звучали взрывы. Партизаны рассказали, что у оккупантов прилеты были по меньшей мере на двух объектах. По данным партизан, в результате успешной атаки у россиян ориентировочно в 4 утра в Алуште зафиксировали три прилета на территории воинской части 28 735 пограничной службы ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское.
- 15 декабря также стало известно о взрывах на временно оккупированном полуострове. В министерстве обороны России заявили, что над Крымским полуостровом якобы сбили 32 дрона. В частности, оккупанты снова жаловались о каком-то "треугольнике" в небе. Впоследствии стало известно, что два взрыва прогремели в Симферопольском районе. По сообщениям очевидцев, громкие звуки также доносились и до временно оккупированного Джанкоя.
- Местные жители Феодосии 11 декабря сообщали, что в оккупированном Крыму, фиксируют огромный столб дыма над городом. Сообщается, что в одном из районов города внезапно вспыхнул пожар. По словам очевидцев, сначала был взрыв в промзоне на улице Мелиораторов, а затем уже произошло возгорание.