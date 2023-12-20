Сначала взрыв раздался ориентировочно в 4 утра 20 декабря, затем – в 5:00. Как следствие – у оккупантов прилетело по военным объектам.
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Какие последствия "хлопка" у россиян в Крыму
Центр дальней космической связи воздушно-космических сил России и воинскую часть 28735 атаковали в Крыму, ранен сотрудник пограничной службы ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи,
– рассказали партизаны.
По их данным, в результате успешной атаки у россиян ориентировочно в 4 утра в Алуште зафиксировали по меньшей мере три прилета на территории воинской части 28 735 пограничной службы ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское.
"Предварительно – атака была осуществлена с БПЛА. Один служащий пограничной службы ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи", – рассказали в телеграм-канале.
Как Storm Shadow ударили по Центру далекой космической связи россиян
Партизаны рассказали, что находящиеся на вооружении в Украине ракеты Storm Shadow успешно прилетели ориентировочно в 5 утра 20 декабря по Центру далекой космической связи в селе Витино Сакского района.
В результате успешного прилета на территории вражеского 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе главного испытательного космического центра имени Титова воздушно-космических сил России (военная часть 81415):
- зафиксировали по меньшей мере 1 прилет;
- повреждена 1 единица военной техники оккупантов;
- враги не пострадали.
Что известно о "хлопке" у россиян в Крыму
- Российским оккупантам в течение ночи и на рассвете было тревожно во временно оккупированном Крыму. В частности, ночью взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе.
- Громкие взрывы также слышали в районе Перевального, Евпатории и Красноперекопска. Следует отметить, что именно в районе Перевального дислоцируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота России.
- Более того, издание "Крым.Реалии" сообщило, что в центре Севастополя взрыв прогремел на фоне пролета военного самолета. Однако деталей пока не публиковали.