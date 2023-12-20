Сначала взрыв раздался ориентировочно в 4 утра 20 декабря, затем – в 5:00. Как следствие – у оккупантов прилетело по военным объектам.

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Какие последствия "хлопка" у россиян в Крыму

Центр дальней космической связи воздушно-космических сил России и воинскую часть 28735 атаковали в Крыму, ранен сотрудник пограничной службы ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи,

– рассказали партизаны.

По их данным, в результате успешной атаки у россиян ориентировочно в 4 утра в Алуште зафиксировали по меньшей мере три прилета на территории воинской части 28 735 пограничной службы ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское.

"Предварительно – атака была осуществлена с БПЛА. Один служащий пограничной службы ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи", – рассказали в телеграм-канале.

Как Storm Shadow ударили по Центру далекой космической связи россиян

Партизаны рассказали, что находящиеся на вооружении в Украине ракеты Storm Shadow успешно прилетели ориентировочно в 5 утра 20 декабря по Центру далекой космической связи в селе Витино Сакского района.

В результате успешного прилета на территории вражеского 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе главного испытательного космического центра имени Титова воздушно-космических сил России (военная часть 81415):

зафиксировали по меньшей мере 1 прилет;

повреждена 1 единица военной техники оккупантов;

враги не пострадали.

Что известно о "хлопке" у россиян в Крыму