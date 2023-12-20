Громкий звук был слышен около 5 часов утра по местному времени. Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил о громких звуках в районе Перевального, Евпатории и Красноперекопска.

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Как сообщают очевидцы, сегодня около полуночи слышны взрывы со стороны Перевального, где дислоцируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота,

– говорится в сообщении.

Где звучали взрывы:

В 4:08 произошел взрыв в районе Евпатории.

В 5.03 прогремели 4 взрыва в районе Красноперекопска.

Также корреспондент ресурса Крым.Реалии сообщил, что и в центре Севастополя был слышен взрыв на фоне пролета военного самолета. Отмечают, что официально российские власти ситуацию не комментировали.

Ситуация в Крыму: главное