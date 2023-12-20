Гучний звук був чутний близько 5 години ранку за місцевим часом. Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про гучні звуки в районі Перевального, Євпаторії та Красноперекопська.
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Як повідомляють очевидці, сьогодні близько опівночі було чутно вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту,
– ідеться в повідомленні.
Де лунали вибухи:
- О 4.08 стався вибух у районі Євпаторії.
- О 5.03 прогриміло 4 вибухи в районі Красноперекопська.
Також кореспондент ресурсу Крим.Реалії повідомив, що і в центрі Севастополя було чутно вибух на тлі прольоту військового літака. Зазначають, що офіційно російська влада ситуацію не коментувала.
Ситуація у Криму: головне
- Російським окупантам ніколи не буде спокійно на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, в анексованому українському Криму ввечері 15 грудня теж лунали вибухи.
- Тоді у міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримським півостровом буцімто збили 32 дрони.
- Вибухи в анексованому Криму лунали й 14 грудня. Через гучні звуки окупанти мусили підіймати у небо свій гелікоптер.