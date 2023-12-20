Гучний звук був чутний близько 5 години ранку за місцевим часом. Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про гучні звуки в районі Перевального, Євпаторії та Красноперекопська.

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Як повідомляють очевидці, сьогодні близько опівночі було чутно вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту,

– ідеться в повідомленні.

Де лунали вибухи:

О 4.08 стався вибух у районі Євпаторії.

О 5.03 прогриміло 4 вибухи в районі Красноперекопська.

Також кореспондент ресурсу Крим.Реалії повідомив, що і в центрі Севастополя було чутно вибух на тлі прольоту військового літака. Зазначають, що офіційно російська влада ситуацію не коментувала.

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