Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, на півострові уже повідомляють про "активну роботу російської протиповітряної оборони", передає 24 Канал.

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У Криму знову було неспокійно

Місцеві телеграм-канали повідомили про ракетну загрозу на Кримському півострові близько 18 години 59 хвилин. Зокрема, окупанти знову бідкалися про якийсь "трєугольнік" у небі.

Згодом стало відомо, що два вибухи пролунали у Сімферопольському районі. За повідомленнями очевидців, гучні звуки також долинали й до тимчасово окупованого Джанкоя.

Далі у мережі з'явилися кадри, як у районі між населеними пунктами Чорноморське та Міжводне працює російська ППО. На відео можна побачити, як російські системи одна за одною пускають ракети по невідомих ворожих цілях.

У Криму активно працює ППО: дивіться відео

За попередніми даними, Крим буцімто атакували "невідомі безпілотники". Крім того, повітряну тривогу на півострові також не оголошували.

У кількох районах Криму намагалися збити об'єкти у небі: дивіться відео

Місцеві пропагандисти також почали турбуватися про місцевих жителів анексованого півострова, закликавши їх "не перебувати надворі, щоб не потрапити під уламки". До того ж у місцевих телеграм-каналах зазначили, що тимчасово перекрито рух через пункт пропуску "Джанкой".

Уже о 20 годині 2 хвилини телеграм-канали знову повідомили про роботу російської ППО.

Журналісти "Крим.Реалії" зазначили, що в Севастополі було чути кілька пусків із реактивних бомбометів. Кореспонденти підкреслили, що звуки пусків було зафіксовано близько 19 години 50 хвилин у центральній частині міста. Після пусків було чути гучні вибухи, які долинали з району входу до головної бухти Севастополя.

Зрештою ситуацію з гучними звуками у Криму прокоментував так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв. Він сказав, що у місті буцімто відпрацювала система ППО над морем, збивши один БпЛА.

Развожаєв також розповів, що наразі жодних пошкоджень інфраструктури нібито не зафіксовано. За його словами, у Севастополі триває контроль за обстановкою.

Місцеві пропагандисти не можуть визначитися, що саме летить на Крим: дрони чи ракети. Однак кажуть, що продовжують летіти ракети над Арабатською Стрілкою у напрямку Джанкойського району.

О 20 годині 31 хвилині місцеві телеграм-канали також повідомили, що Генічеський район перебуває під "сильним ракетним обстрілом супротивника". Окупанти також відзвітувалися про "збиті не менш ніж 15 цілей".

Поблизу Генічеська також було гучно: дивіться відео

В анексованому Криму постійно гучно