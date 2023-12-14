Допоки Путін балакав зі своїми виборцями, "бавовна" невтомно працювала. Відомо, що вона із черговим візитом завітала до Криму.

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Що відбувається

Близько 12 ранку у районі селища Красногвардійське жителі чули сильний вибух. Згодом місцеві пабліки повідомили, що одразу ж після цього окупанти підняли над селищем гелікоптер, який пішов на обліт.

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Вночі кілька областей Росії атакували безпілотники

У ніч на 14 грудня ударні безпілотники кружляли над Московською та Калузькою областями Росії. У цих регіонах було гучно. Пропагандисти із посиланням на міноборони країни-агресорки заявили про атаку 9 безпілотників, які начебто збила їхня "ПВО". Крім того, окупанти запевняють, що ця ніч минула для них руйнувань і постраждалих.

Водночас джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою безпілотників у Росії стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

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