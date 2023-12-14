Допоки Путін балакав зі своїми виборцями, "бавовна" невтомно працювала. Відомо, що вона із черговим візитом завітала до Криму.
Дивіться також До Перекопського перешийку за місяць: Черник назвав зброю, яка переломить хід війни
Що відбувається
Близько 12 ранку у районі селища Красногвардійське жителі чули сильний вибух. Згодом місцеві пабліки повідомили, що одразу ж після цього окупанти підняли над селищем гелікоптер, який пішов на обліт.
У Криму щось вибухове налякало росіян: відео соцмережі
Вночі кілька областей Росії атакували безпілотники
У ніч на 14 грудня ударні безпілотники кружляли над Московською та Калузькою областями Росії. У цих регіонах було гучно. Пропагандисти із посиланням на міноборони країни-агресорки заявили про атаку 9 безпілотників, які начебто збила їхня "ПВО". Крім того, окупанти запевняють, що ця ніч минула для них руйнувань і постраждалих.
Водночас джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою безпілотників у Росії стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
Вибухові речі у Криму: що відомо
- 8 грудня у Керчі загорівся газопровід. Вогонь перекинувся на лінію електропередач, через що 30 тисяч людей опинилися без опалення. Росіяни розглядають варіант диверсії.
- У ніч на 5 грудня окупанти в Криму заявили, що їх атакували понад 40 безпілотників. Як виявилося, українським військовим вдалося вразити низку важливих військових об'єктів на півострові.
- Також зранку того дня спецслужби України вдарили по "Морському нафтовому терміналу у Феодосії", який забезпечує паливом російські війська.