Про це повідомляють джерела 24 Каналу. До слова, вибухи уночі та зранку 5 грудня лунали у різних населених пунктах півострова, а окупанти традиційно заявляли про успішну роботу "пе-ве-о" й буцімто "збили" понад 40 дронів.

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У Криму уразили військові об'єкти

Як повідомляють джерела, 5 грудня безпілотники СБУ уразили кілька важливих військових об'єктів. Зокрема, мовиться про:

радіолокаційну систему "Небо-М" в районі населеного пункту Багерове (розташоване за 17 кілометрів від Керчі),

стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.

Ця ранкова "бавовна" на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ,

– повідомили джерела.

Крім того, джерела 24 Каналу додали, що такий спосіб наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.

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