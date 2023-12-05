Про це повідомляють джерела 24 Каналу. До слова, вибухи уночі та зранку 5 грудня лунали у різних населених пунктах півострова, а окупанти традиційно заявляли про успішну роботу "пе-ве-о" й буцімто "збили" понад 40 дронів.
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У Криму уразили військові об'єкти
Як повідомляють джерела, 5 грудня безпілотники СБУ уразили кілька важливих військових об'єктів. Зокрема, мовиться про:
- радіолокаційну систему "Небо-М" в районі населеного пункту Багерове (розташоване за 17 кілометрів від Керчі),
- стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.
Ця ранкова "бавовна" на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ,
– повідомили джерела.
Крім того, джерела 24 Каналу додали, що такий спосіб наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.
Окупанти бідкалися на вибухи в Криму 5 грудня: що відомо
- Ніч на 5 грудня видалася доволі тривожною для окупантів в Криму. У мережі повідомляли, що чули серію потужних вибухів у різних містах півострова. Зокрема, лише у Феодосії та Керчі нарахували до 30 вибухів.