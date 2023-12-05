У Севастополі 5 грудня знову чули гучні звуки, схожі на пуски реактивних бомбометів. За інформацією ЗМІ, мовиться про центральну частину міста.

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Росія не коментувала ситуацію

Вибухи долинали з боку входу до головної бухти Севастополя. Російська влада та військові жодним чином не відреагували на ситуацію.

Неподалік розташований полігон "Козачий" 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії. Однак навчання не анонсували.

В тимчасово окупованому Криму чули низку вибухів