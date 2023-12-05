В Севастополе 5 декабря снова слышали громкие звуки, похожие на запуски реактивных бомбометов. По информации СМИ, говорится о центральной части города.
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Россия не комментировала ситуацию
Взрывы доносились со стороны входа в главную бухту Севастополя. Российские власти и военные никак не отреагировали на ситуацию.
Недалеко расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты России. Однако учения не анонсировали.
Во временно оккупированном Крыму слышали ряд взрывов
- В ночь на 5 декабря жители Феодосии и Керчи слышали много взрывов. Официальной информации о случившемся пока нет. Местные телеграм-каналы пишут, что в небе над Керчью вроде бы сработала система ПВО. При этом кое-где в городе почему-то исчез свет.
- Взрывы не прекращались и под утро. После 5:00 громко снова было в Феодосии. Перед этим оккупанты уже успели пофантазировать о "22 уничтоженных украинских БПЛА и 13 перехваченных". Ближе к 6:00 россияне придумали себе новые успехи – еще "4 уничтоженных и 2 перехваченных дрона".
- В сети рассказали о по меньшей мере 9 взрывах в районе Аршинцево и поселка Войково. Однако данные отличаются и самая большая цифра – 30 взрывов в оккупированном Крыму.