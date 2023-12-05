Россия в ночь на 5 декабря атаковала Украину ракетами С-300 и почти двумя десятками "Шахедов". Все, что известно об этом ударе – в тексте 24 Канала.

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Россия атаковала с двух направлений

Тревоги начали распространяться по стране поздно вечером 4 декабря, однако продолжались вплоть до 5 утра 5 декабря. Взрывы раздавались в нескольких регионах. Воздушные цели сбивали по всей территории Украины.

Этой ночью враг снова направил ударные дроны на Хмельнитчину, а именно на Староконстантинов. Город находится под постоянным прицелом россиян из-за расположенного там аэродрома. Утром в Хмельницкой ОВА подтвердили работу ПВО, поэтому ночью жители области могли слышать взрывы. К счастью, жертв и разрушений нет.

Также взрывы слышали в Винницкой области, однако официального подтверждения нет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что ударные дроны на этот раз двигались с Севера. В то же время они летели вплоть до западных границ нашего государства. Он подчеркнул, что дроны-камикадзе запустили с двух направлений: из Курска и Приморско-Ахтарска.

Те, что из Курска, атаковали Харьковщину. Часть БПЛА была уничтожена, но часть нет. Те, что из Приморско-Ахтарска полетели дальше по Украине,

– рассказал он.

Чтобы сбивать воздушные цели привлекли истребительную авиацию, а также мобильные огневые группы и зенитно-ракетные подразделения.

Под ударом оказалась Харьковщина

Там пострадали дома и объекты гражданской инфраструктуры. В то же время в области также есть пострадавшие. Оккупанты попали по поселку Боровая в Изюмском районе. В результате атаки поврежден дом культуры, магазин, частные дома.

После этого враг нанес удар по Чугуеву. Там в результате попадания двух беспилотников пострадали три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Кроме того, там взрывную травму получил 41-летний гражданский мужчина. Медики предоставили ему всю необходимую помощь на месте.

Прокуроры уже начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Херсонщина и Донбасс тоже пострадали

Оккупанты обстреляли ракетами С-300 гражданские объекты Херсонской и Донецкой областей. Об атаке сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, есть определенные разрушения, но он сказал, что другие детали должны сообщить руководители военных администраций соответствующих областей.

На Львовщине дроны атаковали объект инфраструктуры

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал, что российские оккупанты ориентировочно в 4 часа утра 5 декабря атаковали объект инфраструктуры во Львовской области тремя беспилотниками. Он также сообщил о незначительных разрушениях.

Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сколько воздушных целей сбили

Ночью 5 декабря Россия запустила 17 "Шахедов" и 6 ракет, однако часть из них сбили силы противовоздушной обороны.

В результате боевой работы уничтожены 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины, – сообщили в Воздушных силах. На Юге подразделения ПВО уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед". В частности, 2 в Николаевской области, по 1 в Херсонской и Винницкой.

Никаких попаданий не допустили.

Еще один ударный дрон сбили на Западе.