Воздушные силы ВСУ сообщали о сбитых целях врага. Уже утром 5 декабря Генштаб ВСУ обнародовал уточненную информацию об атаке врага.

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Что известно об атаке в ночь на 4 декабря

В Генштабе ВСУ заявили, что за прошедшие сутки, против 4 декабря, российские оккупанты ударили по Украине:

двумя управляемыми ракетами Х-59;

22 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 вражеских дронов и 1 управляемая ракета Х-59 уничтожена,

– заявили военные.

Утром 4 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали несколько иную информацию. Тогда говорилось о том, что оккупанты запустили по нашим областям:

23 ударных беспилотника Shahed-136/131 из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;

управляемую авиационную ракету – из воздушного пространства временно оккупированной Херсонщины.

То есть военные уточнили, что враги ударили меньшим количеством дронов, однако большей численностью ракет.

В то же время статистика сбивания дронов ухудшилась. Ведь Генштаб сообщил о 14 сбитых "Шахедах" против 18 – от Воздушных сил ВСУ. Относительно ракет, что и Генштаб, и Воздушные силы писали об одной сбитой ракете.

Россия атаковала Украину против 5 декабря