Голова Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что атака произошла ориентировочно в 4 часа утра 5 декабря. Воздушная тревога в регионе звучала ориентировочно с 02:43 до 04:58 5 декабря.
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Что известно об атаке на Львовщину
Максим Козицкий написал, что российские оккупанты ориентировочно в 4 часа утра 5 декабря атаковали объект инфраструктуры во Львовской области тремя беспилотниками.
В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения,
– заявил глава областной военной администрации.
Максим Козицкий также рассказал утром 5 декабря, что:
- обошлось без жертв и пострадавших;
- нет повреждений систем жизнеобеспечения региона.
Кстати, Воздушные силы ВСУ ночью информировали, что две группы вражеских дронов ориентировочно в 3 ночи вошли через Тернопольский район во Львовскую область. Далее во Львовской ОВА сообщали, что вражеские дроны двигались в направлении Бродов и часто меняли курс. В частности:
- в 3:03 – была опасность для Золочева;
- в 3:10 – для Перемышлян;
- в 3:20 – один "Шахед" двигался по курсу Новые Стрелища – Ходоров, второй – в направлении Перемышлян;
- в 3:30 – опасность была для Меденич и Нового Раздола;
- в 3:43 – для Рудно – Львов и Комарно;
- в 3:58 – для Стрыя;
- в 4:15 – для Самбора.
Что известно об атаке россиян "Шахедами" и ракетами
- Российские оккупанты атаковали Украину вечером 4 декабря и ночью на 5 декабря. Враги выпустили по нашей стране 17 ударных беспилотников типа "Шахед" из Курской области и Приморско-Ахтарска. Кроме того, россияне ударили шестью зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300.
- Вечером 4 декабря оккупанты атаковали Харьковскую область дронами. В частности, Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры, возникло несколько пожаров.
- Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты повредили дом культуры, магазин, частные дома в поселке городского типа Боровая Изюмского района. В Чугуеве в результате попадания двух дронов повреждены три дома, выбиты окна, повреждены крыши. К сожалению, получил взрывную травму 41-летний мужчина.
- Также ночью враг запускал "Шахеды" над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областями.
- Наши военные сбили 10 из 17 российских беспилотников типа "Шахед". Вражеские цели сбивали с помощью истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.