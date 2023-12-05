Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атака відбулась орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня. Повітряна тривога у регіоні лунала орієнтовно з 02:43 по 04:58 5 грудня.
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Що відомо про атаку на Львівщину
Максим Козицький написав, що російські окупанти орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області трьома безпілотниками.
Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування,
– заявив глава обласної військової адміністрації.
Максим Козицький також розповів вранці 5 грудня, що:
- обійшлося без жертв та постраждалих;
- немає пошкоджень систем життєзабезпечення регіону.
До речі, Повітряні сили ЗСУ вночі інформували, що дві групи ворожих дронів орієнтовно о 3 ночі увійшли через Тернопільський район у Львівську область. Далі у Львівській ОВА повідомляли, що ворожі дрони рухались у напрямку Бродів та часто змінювали курс. Зокрема:
- о 3:03 – була небезпека для Золочева;
- о 3:10 – для Перемишлян;
- о 3:20 – один "Шахед" рухався за курсом Нові Стрілища – Ходорів, другий – у напрямку Перемишлян;
- о 3:30 – небезпека була для Меденич та Нового Роздолу;
- о 3:43 – для Рудно – Львів та Комарно;
- о 3:58 – для Стрия;
- о 4:15 – для Самбора.
Що відомо про атаку росіян "Шахедами" та ракетами
- Російські окупанти атакували Україну ввечері 4 грудня та вночі проти 5 грудня. Вороги випустили по нашій країні 17 ударних безпілотників типу "Шахед" з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Окрім того, росіяни вдарили шістьма зенітними керованими ракетами ЗРК С-300.
- Ввечері 4 грудня окупанти атакували Харківську область дронами. Зокрема, Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, виникли декілька пожеж.
- Вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти пошкодили будинок культури, магазин, приватні будинки у селищі міського типу Борова Ізюмського району. У Чугуєві в результаті влучання двох дронів пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. На жаль, зазнав вибухової травми 41-річний чоловік.
- Також вночі ворог запускав "Шахеди" над Херсонською, Запорізькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою, Черкаською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською областями.
- Наші військові збили 10 з 17 російських безпілотників типу "Шахед". Ворожі цілі збивали з допомогою винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.