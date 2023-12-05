Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атака відбулась орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня. Повітряна тривога у регіоні лунала орієнтовно з 02:43 по 04:58 5 грудня.

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Що відомо про атаку на Львівщину

Максим Козицький написав, що російські окупанти орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області трьома безпілотниками.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування,

– заявив глава обласної військової адміністрації.

Максим Козицький також розповів вранці 5 грудня, що:

обійшлося без жертв та постраждалих;

немає пошкоджень систем життєзабезпечення регіону.

До речі, Повітряні сили ЗСУ вночі інформували, що дві групи ворожих дронів орієнтовно о 3 ночі увійшли через Тернопільський район у Львівську область. Далі у Львівській ОВА повідомляли, що ворожі дрони рухались у напрямку Бродів та часто змінювали курс. Зокрема:

о 3:03 – була небезпека для Золочева;

о 3:10 – для Перемишлян;

о 3:20 – один "Шахед" рухався за курсом Нові Стрілища – Ходорів, другий – у напрямку Перемишлян;

о 3:30 – небезпека була для Меденич та Нового Роздолу;

о 3:43 – для Рудно – Львів та Комарно;

о 3:58 – для Стрия;

о 4:15 – для Самбора.

Що відомо про атаку росіян "Шахедами" та ракетами