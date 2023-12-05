Повітряні сили ЗСУ повідомляли про збиті цілі ворога. Вже вранці 5 грудня Генштаб ЗСУ опублікував уточнену інформацію про атаку ворога.

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Що відомо про атаку в ніч проти 4 грудня

У Генштабі ЗСУ заявили, що минулої доби, проти 4 грудня, російські окупанти вдарили по Україні:

двома керованими ракетами Х-59;

22 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ворожих дронів та 1 керовану ракету Х-59 знищено,

– заявили військові.

Вранці 4 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли дещо іншу інформацію. Тоді мовилось про те, що окупанти запустили по наших областях:

23 ударні безпілотники Shahed-136/131 з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;

керовану авіаційну ракету – з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.

Тобто військові уточнили, що вороги вдарили меншою кількістю дронів, проте більшою чисельністю ракет.

Водночас статистика збиття дронів погіршилась. Адже Генштаб повідомив про 14 збитих "Шахедів" проти 18 – від Повітряних сил ЗСУ. Щодо ракет, що і Генштаб, і Повітряні сили писали про 1 збиту ракету.

Росія атакувала Україну проти 5 грудня