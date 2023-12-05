Українцям рекомендують мати деякі речі на випадок відключень електроенергії. Передусім свічки та ліхтарики з запасом батарей.

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Список найнеобхідніших речей під час блекауту

Газова або кемпінгова плитка для приготування їжі. Це знадобиться, якщо відключення триватиме довше, ніж кілька годин.

Запас води – питної та технічної. Можна запастися пляшками з водою або накопичувати воду в баках.

Переносний зарядний пристрій для мобільного телефону та інших пристроїв, які можуть бути корисними у випадку надзвичайної ситуації.

Запас їжі. Найкраще мати консервовану їжу, яку можна довго зберігати без холодильника.

Ліки та перша допомога. Важливо завжди мати при собі необхідні для вас ліки та невелику аптечку з першої допомоги.

Радіоприймач на батарейках. Це дозволить слідкувати за новинами та інформацією про ситуацію у місті.

Свічки та ліхтарики на батарейках – по кілька штук різних розмірів.



Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

При цьому важливо мати план дій у випадку відключення світла і регулярно перевіряти та оновлювати запаси. І зберігати всі необхідні речі на видному місці.

Також варто дотримуватися заходів безпеки. Зокрема не користуватися свічками без нагляду й прочитати інструкцію інших небезпечних допоміжних речей, до прикладу до кемпінгової плитки.