Українцям рекомендують мати деякі речі на випадок відключень електроенергії. Передусім свічки та ліхтарики з запасом батарей.
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Список найнеобхідніших речей під час блекауту
- Газова або кемпінгова плитка для приготування їжі. Це знадобиться, якщо відключення триватиме довше, ніж кілька годин.
- Запас води – питної та технічної. Можна запастися пляшками з водою або накопичувати воду в баках.
- Переносний зарядний пристрій для мобільного телефону та інших пристроїв, які можуть бути корисними у випадку надзвичайної ситуації.
- Запас їжі. Найкраще мати консервовану їжу, яку можна довго зберігати без холодильника.
- Ліки та перша допомога. Важливо завжди мати при собі необхідні для вас ліки та невелику аптечку з першої допомоги.
- Радіоприймач на батарейках. Це дозволить слідкувати за новинами та інформацією про ситуацію у місті.
- Свічки та ліхтарики на батарейках – по кілька штук різних розмірів.
Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу
При цьому важливо мати план дій у випадку відключення світла і регулярно перевіряти та оновлювати запаси. І зберігати всі необхідні речі на видному місці.
Також варто дотримуватися заходів безпеки. Зокрема не користуватися свічками без нагляду й прочитати інструкцію інших небезпечних допоміжних речей, до прикладу до кемпінгової плитки.
Чи будуть в Україні блекаутиМіністр енергетики Герман Галущенку раніше розповів, що блекаут можливий лише у 2 випадках: під час масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та у випадку сильної негоди.