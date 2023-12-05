Украинцам рекомендуют иметь некоторые вещи на случай отключения электроэнергии. Прежде всего, свечи и фонарики с запасом батарей.

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Список самых необходимых вещей во время блекаута

Газовая или кемпинговая плитка для приготовления пищи. Это потребуется, если отключение будет длиться дольше нескольких часов.

Запас воды – питьевой и технической. Можно запастись бутылками с водой или накапливать воду в баках.

Переносное зарядное устройство для мобильного телефона и других устройств, которые могут быть полезны при чрезвычайной ситуации.

Запас пищи. Лучше иметь консервированную пищу, которую можно долго хранить без холодильника.

Лекарство и первая помощь. Важно всегда иметь при себе необходимые вам лекарства и небольшую аптечку с первой помощи.

Радиоприемник на батарейках. Это позволит следить за новостями и информацией о ситуации в городе.

Свечи и фонарики на батарейках – по несколько штук разных размеров.



Что нужно купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

При этом важно иметь план действий при отключении света и регулярно проверять и обновлять запасы. И хранить все нужные вещи на видном месте.

Также следует соблюдать меры безопасности. В частности, не пользоваться свечами без присмотра и прочитать инструкцию других опасных вспомогательных вещей, к примеру к кемпинговой плитке.