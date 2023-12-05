Украинцам рекомендуют иметь некоторые вещи на случай отключения электроэнергии. Прежде всего, свечи и фонарики с запасом батарей.

Смотрите также Дефицит электроэнергии может возникать при температуре -3 градуса: будут ли отключения

Список самых необходимых вещей во время блекаута

  • Газовая или кемпинговая плитка для приготовления пищи. Это потребуется, если отключение будет длиться дольше нескольких часов.
  • Запас воды – питьевой и технической. Можно запастись бутылками с водой или накапливать воду в баках.
  • Переносное зарядное устройство для мобильного телефона и других устройств, которые могут быть полезны при чрезвычайной ситуации.
  • Запас пищи. Лучше иметь консервированную пищу, которую можно долго хранить без холодильника.
  • Лекарство и первая помощь. Важно всегда иметь при себе необходимые вам лекарства и небольшую аптечку с первой помощи.
  • Радиоприемник на батарейках. Это позволит следить за новостями и информацией о ситуации в городе.
  • Свечи и фонарики на батарейках – по несколько штук разных размеров.

Что нужно купить на случай блекаута
Что нужно купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

При этом важно иметь план действий при отключении света и регулярно проверять и обновлять запасы. И хранить все нужные вещи на видном месте.

Также следует соблюдать меры безопасности. В частности, не пользоваться свечами без присмотра и прочитать инструкцию других опасных вспомогательных вещей, к примеру к кемпинговой плитке.

Будут ли в Украине блекауты

Министр энергетики Герман Галущенко ранее рассказал, что блекаут возможен только в 2 случаях: во время массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и в случае сильной непогоды.