Недостаток может возникать при температуре -3 и -5 градусов. Такой информацией с 24 Каналом поделился директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Будут ли отключения

Синоптики прогнозируют, что уже этой ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза. При необходимости Украина будет компенсировать дефицит электроэнергии импортом из Европы.

Наши партнеры поддерживают нас и уже неоднократно помогали. Думаю, что в этот раз также окажут помощь,

– сказал директор Центра исследований энергетики.

По его предположению, дни с 4 декабря по 10 декабря должны пройти без каких-либо плановых отключений благодаря помощи, которую Украина сможет при необходимости получить.

Из каких стран Украина получает энергетику

Александр Харченко подчеркнул, что Украина поставляет электроэнергию импортом и аварийной помощью из трех ключевых стран:

Румынии;

Польши;

Словакии.

Аварийная помощь – на практике означает, что ни один бизнес в Украине раньше времени не заплатил за импорт электроэнергии. Однако оператор "Укрэнерго" видит, что дефицит электроэнергии в системе все-таки возникает,

– сказал директор Центра исследований энергетики.

Тогда "Укрэнерго" обращается к операторам соседних стран с призывом: "Если у вас есть лишняя электроэнергия, пожалуйста, поставьте ее в Украину, мы сейчас очень нуждаемся".

В Украине продолжаются ремонтные работы

В "Укрэнерго" сообщили, что утром 4 декабря одна из теплоцентралей на Юге остановила работу из-за повреждений при обстреле. Всего в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах.

Сейчас в Украине из-за непогоды обесточены многие населенные пункты. Ремонтные работы активно продолжаются – как на Западе, так и на Юге.

Иногда очень не просто найти на линии обрывы, добраться до них физически и подключить,

– объяснил Харченко.

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