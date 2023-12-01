Ожидание относительно зимы
Зимой украинцы ожидают улучшения ситуации на фронте, но ухудшения в экономике. Около 34% респондентов социологической группы "Рейтинг" указали, что имеют пессимистические ожидания по поводу экономической ситуации.
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Больше всего ухудшений в сфере экономики ожидают жители Киева — их почти половина.
В то же время, 17% людей ожидают улучшений в сфере энергетики, тогда как 43% считают, что она останется без изменений.
Как украинцы готовятся к зиме
Несмотря на то, что доля людей ожидает улучшения в энергетическом секторе, почти 75% украинцев готовятся к возможным перебоям с энергоснабжением.
Среди основных мер подготовки были следующие:
- приобретение фонариков и батареек;
- подготовка запасов пищи;
- покупка аккумуляторов и генераторов;
- подготовка запасов питьевой воды.
Наиболее интенсивно готовились к проблемам с энергоснабжением киевляне, а также люди молодого и среднего возраста более обеспеченные. Жители городов несколько чаще покупали фонарики и батарейки, а также сделали запасы питьевой воды, тогда как жители сел чаще покупали генераторы.
Что будут делать без света
72% опрошенных респондентов сказали, что в их населенных пунктах есть "Пункт несокрушимости". Однако в сельской местности таких пунктов меньше. Больше таких пунктов в Киеве, а также на деоккупированных и прифронтовых территориях.
Большинство украинцев не планируют покидать свое жилье, если без электроэнергии будут больше недели. В то же время, почти четверть украинцев в этом случае планирует переехать в другое место: 11% в пределах населенного пункта, 8% — в другой населенный пункт, 3% — во временное место жительства (школа и так далее), 2% — за границу.