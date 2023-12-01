Очікування щодо зими

Взимку українці очікують покращення ситуації на фронті, але погіршення в економіці. Близько 34% респондентів соціологічної групи "Рейтинг" вказали, що мають песимістичні очікування щодо економічної ситуації.

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Найбільше погіршень у сфері економіки очікують жителі Києва — їх майже половина.

До слова! Чим молодші та забезпеченіші респонденти, тим вища серед них частка людей з негативними очікуваннями стосовно економіки. А от малозабезпечені громадяни більше хвилюються через погіршення особистого стану справ.

Водночас 17% людей очікують покращень у сфері енергетики, тоді як 43% вважають, що вона залишиться без змін.

Як українці готуються до зими

Попри те, що частка людей очікує на покращення в енергетичному секторі, майже 75% українців готуються до можливих перебоїв з енергопостачанням.

Серед основних заходів підготовки були такі:

придбання ліхтариків та батарейок;

підготовка запасів їжі;

купівля акумуляторів та генераторів;

підготовка запасів питної води.

Найбільш інтенсивно готувалися до проблем з енергопостачанням кияни, а також люди молодого та середнього віку, більш забезпечені. Мешканці міст дещо частіше за інших купували ліхтарики та батарейки, а також зробили запаси питної води, тоді як мешканці сіл частіше купували генератори.

Що робитимуть без світла

72% опитаних респондентів сказали, що в їхніх населених пунктах є “Пункт незламності”. Однак, у сільській місцевості таких пунктів менше. Найбільше таких пунктів у Києві, а також на деокупованих та прифронтових територіях.

Більшість українців не планують покидати своє житло, якщо не матимуть електроенергії понад тиждень. Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце: 11% в межах населеного пункту, 8% — в інший населений пункт, 3% — у тимчасове місце проживання (школа, тощо), 2% — за кордон.

До слова! Найчастіше переміщення обмежується тим же населеним пунктом, в якому респондент зараз проживає. Найчастіше готові до переїзду мешканці Києва, загалом мешканці міст, більш забезпечені, молодші.