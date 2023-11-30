Грудень важливий для валютного ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у грудні може стати відомо, куди рухатиметься український валютний ринок у 2024 році. З одного боку, режим керованої гнучкості, а з іншого – черговий етап валютної лібералізації (мінімізація множинності валютних курсів).

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За словами Лєсового, вільне курсоутворення на міжбанку дає можливість для ширшої курсової динаміки. Тобто валюта може як зростати, так і зменшуватися в ціні, однак такі зміни не будуть різкими.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що у грудні курсові межі на міжбанку будуть на "ширшому" рівні 36 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривню за євро, а поточні коливання не перевищать 0,2 гривні. Різниця між курсами покупки та продажу також буде в листопадових межах – не більше 0,1 гривні.

А от ситуація на готівковому ринку може відзначитися тим, що курсові позначки будуть дзеркальними ситуації на безготівковому ринку з додаванням 1 – 1,5% до міжбанківського курсу.

Втім поступово міжкурсова різниця скорочуватиметься. До кінця грудня цілком можливо, що вона складатиме 1% і навіть менше (тобто реалізовуватиметься анонсований НБУ етап "мінімізації множинності валютних курсів").

Ситуація на валютному ринку в грудні залежатиме ще від кількох базових чинників:

Розвиток економіки – зростання ВВП, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу тощо;

– зростання ВВП, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу тощо; Обсяг макрофінансової допомоги – за різними оцінками, у 2024 році Україна потребуватиме від 39 мільярдів доларів до 43 мільярдів доларів, що складе майже 50% всіх видатків держбюджету;

Важливо! Щодо ситуації у поточному році, то, за оцінками НБУ, Україна отримала вже 35 мільярдів доларів за потреби у понад 40 мільярдів доларів. Щомісячна потреба у міжнародних "донатах" становить в середньому 3 – 3,5 мільярда доларів.

Розвиток експорту , розширення "лінійки" експортованої продукції: збільшення валютного виторгу;

, розширення "лінійки" експортованої продукції: збільшення валютного виторгу; Події на фронті та можливі наслідки ворожих атак та об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, ще один фактор, який більше стосуватиметься готівкового ринку – це сезонний. Йдеться про те, що пропозиції на готівковому ринку може дещо збільшитися – на 10 – 15% порівняно з листопадом.

Таким чином, цілком можливо, що коридор валютних коливань перебуватиме в межах 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривню за євро за незначного спреду та поточних коливань на рівні 0,3 – 0,5 гривні. Іншими словами, в грудні ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться, нагадуючи події листопада,

– зауважує Тарас Лєсовий.

Вартість фруктів та овочів перед різдвяними святами

Під час розмови з 24 Каналом науковці Інституту аграрної економіки розповіли, що перед різдвяними святами очікується поступове здорожчання плодоовочевих через ймовірне підвищення попиту.

Ціни на овочі борщового набору перед різдвяними святами можуть підвищитися проти цін станом на 27 листопада 2023 року,

– зазначають науковці.

Ціни в Україні найближчим часом можуть змінитись наступним чином:

капуста білокачанна – до 10 гривень за кілограм (+7 %),

буряк – до 10,5 гривні за кілограм (+5 %),

морква – до 10 гривень (+8 %),

картопля – до 14 гривень (+2 %).

Зверніть увагу! Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції – до 14,5 гривні за кілограм проти середньої ціни станом на 27 листопада 2023 року – 13,02 гривні за кілограм.

Фрукти теж зміняться в ціні:

ціни на яблука можуть зрости до 15 гривень за кілограм (+4 %),

а на виноград – до 160 гривень,

ціна на апельсини очікується до 67 гривень за кілограм,

на лимони – до 56 гривень,

на банани – до 61 гривень,

на мандарини до 51 гривень.

Невже пальне подорожчає через блокаду на кордоні

Вже понад 20 днів польські перевізники блокують в'їзд та виїзд на кордоні з Україною. Внаслідок таких дій виникли проблеми з постачанням пального. Про це заявив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону. Втім ситуація не є критичною, додав він.

Водночас як зауважив Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. А через блокування на заправках спостерігаються перебої.

Під час розмови з 24 Каналом експерт пояснює, що станом на сьогодні компанії шукають вихід із цієї ситуації. І знаходять його. Відтак це:

збільшення залізничного постачання,

вантажівки їдуть в об'їзд, тобто з країн Балтії, через словацький та румунський кордони,

почали більше купувати на півдні Європи, щоб обмежити польське постачання.

Експерт Сергій Куюн зауважує, що від початку блокування кордону скраплений газ в Україні суттєво подорожчав.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Подорожчання склало майже 30%, тобто 27 – 36 гривень за літр в середньому. І ми сподіваємося, що протягом двох тижнів ситуація буде вирішена, оскільки нові шляхи постачання вже налагоджені.

Втім він додає, що потрібно дочекатися, поки пальне приїде, і після цього почнеться досить суттєве падіння цін.

Думаю, що в грудні ситуація буде однозначно вирішена, і навіть якщо це блокування буде тривати, то ринок пального цього взагалі не буде помічати,

– каже директор "Консалтингової групи А-95".

До слова, ситуація з бензином та дизпальним стабільна. Все через те, що більша частка імпорту скрапленого газу припадала на польський кордон – це 30%. А от дизпальне та бензин – всього 10%. Відповідно ринок швидко зумів переналаштуватися.

Відтак Куюн розповідає, що на сьогодні вартість бензину та дизпального навіть дешевшає. Крім того, така тенденція на спад буде тривати, за прогнозами Куюна, протягом найближчих пару тижнів.

Що буде з цінами на житло

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлтор) України, у коментарі 24 Каналу розповів, що станом на зараз ситуація на ринку нерухомості не змінилася. Він запевняє, що в цілому на ринку стабільна ситуація.

Водночас експерт додає, що вторинний ринок більш активний за первинний, хоча первинний також показує кращі тенденції, ніж було на початку року.

Юрій Піта Президент АФНУ Ціни також суттєво не змінилися. Традиційно найдорожчими залишаються Київ та Львів. Зрозуміло, що більш активний ринок на заході України, ціни там досягли практично довоєнного рівня. Можна стверджувати, що баланс між попитом і пропозицією зберігається.

За прогнозами Піти щодо цінової ситуації, то в грудні змін не очікується. Водночас він не виключає, що під кінець року може бути більша активність покупців, як це було в довоєнний період. У такому разі підвищення цін може відбутися, але незначне – в межах до 10%. Це стосується і первинного і вторинного ринку.

Зараз покупець шукає як для проживання, так і для інвестицій (здача в оренду). Збільшуються випадки продажу для наступної купівлі і покращення житлових умов, отже попит також мають дво- та трикімнатні квартири,

– каже Юрій Піта.

Вторинний ринок більш популярний – покупець продовжує шукати житло більш придатне для користування, з ремонтом.

На первинному ринку спостерігається попит від учасників програми "єОселя". Інвестор починає цікавитися ринком з метою інвестування з наступним продажем.

Чи відбудуться зміни щодо депозитів

Банкір Дмитро Замотаєв повідомив 24 Каналу, що у грудні заплановане чергове засідання монетарного комітету НБУ. Відтак на ньому планують вкотре переглянути розмір облікової ставки.

Нагадуємо, що у жовтні НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

За словами Замотаєва, у разі збереження ставки на теперішньому рівні, а це 20% (ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнює "обліковій ставці +4 відсоткові пункти", глобальних змін в сегменті гривневих депозитів не станеться.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Можна навіть сказати, що в такому випадку буде остаточно сформований тренд на певну "сталість" ставок на найближчі 2 – 3 місяці.

Відтак середні ставки за гривневими вкладами з розміщенням від 9 місяців до 1 року збережуться на рівні 14% річних, а середні ставки за депозитами терміном від 3 місяців до 6 місяців складуть 14,5%.

Зауважте! Чистий прибуток, який враховуватиме інфляцію та планову банківську комісію залежно від терміну гривневого вкладу, залишиться на досить високому рівні: це до 6% на вклади від 9 місяців до 1 року, та до 7% на 3 – 6-місячні депозити.

Водночас за умов зниження ставки за депсертифікатами на 1 – 2 відсоткові пункти ставки за гривневими депозитами будуть зменшені:

на вклади терміном від 9 місяців до 1 року в середньому на 0,5 – 1,5%,

а на вклади з розміщенням від 3 місяців до 6 місяців – на 0,5 – 1%.

Крім того, у грудні на розвиток депозитів впливатиме низка фундаментальних економічних чинників, серед яких:

рівень інфляції, розвиток економіки, поступове зростання доходів громадян, обсяги макрофінансової допомоги від країн-партнерів, що дає змогу покривати до 50% всіх бюджетних видатків, перебіг війни та можливі наслідки ворожих обстрілів об’єктів критичної інфраструктури.

Збереження наявних економічних тенденцій сприятиме поступовому збільшенню кількості гривневих вкладів (на 5 – 10% порівняно з листопадом), як найбільш доступного і зрозумілого виду збереження та примноження наявних статків громадян,

– каже Замотаєв.

А найбільш популярними, за його словами, залишатимуться депозити терміном на 3 – 6 місяців, частка яких у загальній структурі нових вкладів за 2 останні місяці склала понад 50% від усіх нових вкладів. Їхня популярність обумовлена досить високим рівнем доходу за відносно невеликий термін розміщення.

Підсумовуючи варто зазначити, що в разі збереження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на рівні 20%, в грудні глобальних змін в сегменті гривневих депозитів не станеться.