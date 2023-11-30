Декабрь важен для валютного рынка

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что в декабре может стать известно, куда будет двигаться украинский валютный рынок в 2024 году. С одной стороны режим управляемой гибкости, а с другой – очередной этап валютной либерализации (минимизация множественности валютных курсов).

Читайте также Будет четкий предел: чего ожидать от курса доллара до конца года

По словам Лесового, свободное курсообразование на межбанке дает возможность для более широкой курсовой динамики. То есть валюта может как расти, так и снижаться в цене, однако такие изменения не будут резкими.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на более широком уровне 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах – не больше 0,1 гривны.

А вот ситуация на наличном рынке может отличиться тем, что курсовые отметки будут зеркальными на безналичном рынке с добавлением 1 – 1,5% к межбанковскому курсу.

Впрочем, постепенно межкурсовая разница будет сокращаться. До конца декабря вполне возможно, что она будет составлять 1% и даже меньше (т.е. будет реализовываться анонсированный НБУ этап "минимизации множественности валютных курсов").

Ситуация на валютном рынке в декабре будет зависеть еще от нескольких факторов:

Развитие экономики – рост ВВП, создание благоприятных условий для развития бизнеса и т.п.;

– рост ВВП, создание благоприятных условий для развития бизнеса и т.п.; Объем макрофинансовой помощи – по разным оценкам в 2024 году Украина потребует от 39 миллиардов долларов до 43 миллиардов долларов, что составит почти 50% всех расходов госбюджета;

Важно! Что касается ситуации в текущем году, то, по оценкам НБУ, Украина получила уже 35 миллиардов долларов при потребности более чем в 40 миллиардов долларов. Ежемесячная потребность в международных "донатах" составляет в среднем 3 – 3,5 миллиарда долларов.

Развитие экспорта , расширение "линейки" экспортируемой продукции: увеличение валютной выручки;

, расширение "линейки" экспортируемой продукции: увеличение валютной выручки; События на фронте и возможные последствия вражеских атак и объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, еще один фактор, который будет больше касаться наличного рынка – это сезонный. Речь идет о том, что предложения на наличном рынке могут несколько увеличиться – на 10 – 15% по сравнению с ноябрем.

Таким образом, вполне возможно, что коридор валютных колебаний будет находиться в пределах 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро при незначительном спреде и текущих колебаний на уровне 0,3 – 0,5 гривны. Другими словами, в декабре ситуация на валютном рынке в корне не изменится, напоминая события ноября,

– замечает Тарас Лесовой.

Стоимость фруктов и овощей перед рождественскими праздниками

Во время разговора с 24 Каналом ученые Института аграрной экономики рассказали, что перед рождественскими праздниками ожидается постепенное удорожание плодоовощных из-за возможного повышения спроса.

Цены на овощи борщового набора перед рождественскими праздниками могут повыситься по сравнению с ценами по состоянию на 27 ноября 2023 года,

– отмечают ученые.

Цены в Украине в ближайшее время могут измениться следующим образом:

капуста белокочанная – до 10 гривен за килограмм (+7%),

свекла – до 10,5 гривны за килограмм (+5 %),

морковь – до 10 гривен (+8 %),

картофель – до 14 гривен (+2%).

Обратите внимание! Цена на репчатый лук может вырасти больше из-за высокого спроса на него и ограниченности качественного предложения – до 14,5 гривны за килограмм против средней цены по состоянию на 27 ноября 2023 года – 13,02 гривны за килограмм.

Фрукты тоже изменятся в цене:

цены на яблоки могут вырасти до 15 гривен за килограмм (+4%),

а на виноград – до 160 гривен,

цена на апельсины ожидается до 67 гривен за килограмм,

на лимоны – до 56 гривен,

на бананы – до 61 гривен,

мандарины до 51 грн.

Неужели горючее подорожает из-за блокады на границе

Уже больше 20 дней польские перевозчики блокируют въезд и выезд на границе с Украиной. В результате таких действий возникли проблемы с поставкой топлива. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона. Впрочем, ситуация не является критической, добавил он.

В то же время как заметил Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. А из-за блокировки на заправках наблюдаются перебои.

Во время разговора с 24 Каналом эксперт объясняет, что по состоянию на сегодня компании ищут выход из этой ситуации. И находят его. Следовательно, это:

увеличение железнодорожных поставок,

грузовики едут в объезд, то есть из стран Балтии, через словацкую и румынскую границы,

стали больше покупать на юге Европы, чтобы ограничить польские поставки.

Эксперт Сергей Куюн отмечает, что с начала блокировки границы сжиженный газ в Украине существенно подорожал.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Удорожание составило почти 30%, то есть 27 – 36 гривен за литр в среднем. И мы надеемся, что в течение двух недель ситуация будет решена, поскольку новые пути поставки уже отлажены.

Впрочем, он добавляет, что нужно дождаться, пока горючее приедет, и после этого начнется довольно существенное падение цен.

Думаю, что в декабре ситуация будет однозначно решена, и даже если эта блокировка будет продолжаться, то рынок топлива этого вообще не будет замечать,

– говорит директор "Консалтинговой группы А-95".

К слову, ситуация с бензином и дизтоплива стабильная. Все потому, что большая доля импорта сжиженного газа приходилась на польскую границу – это 30%. А вот дизтопливо и бензин – всего 10%. Соответственно, рынок быстро сумел перенастроиться.

Следовательно, Куюн рассказывает, что на сегодня стоимость бензина и дизтоплива даже дешевеет. Кроме того, такая тенденция на спад будет продолжаться, по прогнозам Куюна, в ближайшие пару недель.

Что будет с ценами на жилье

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины, в комментарии 24 Каналу рассказал, что по состоянию на данный момент ситуация на рынке недвижимости не изменилась. Он утверждает, что в целом на рынке стабильная ситуация.

В то же время эксперт добавляет, что вторичный рынок активнее первичного, хотя первичный также показывает лучшие тенденции, чем было в начале года.

Юрий Пита Президент АСНУ Цены также не изменились. Традиционно самыми дорогими остаются Киев и Львов. Понятно, что более активный рынок на западе Украины цены там достигли практически довоенного уровня. Можно утверждать, что баланс между спросом и предложением сохраняется.

По прогнозам Питы, что касается ценовой ситуации, то в декабре изменений не ожидается. В то же время он не исключает, что к концу года может быть большая активность покупателей, как это было в довоенный период. В этом случае повышение цен может произойти, но незначительное – в пределах до 10%. Это касается и первичного и вторичного рынка.

Сейчас покупатель ищет как для проживания, так и инвестиций (сдача в аренду). Увеличиваются случаи продаж для последующей покупки и улучшения жилищных условий, следовательно, спросом также пользуются квартиры двух- и трехкомнатные,

– говорит Юрий Пита.

Вторичный рынок более популярен – покупатель продолжает искать жилье более подходящее для пользования, с ремонтом.

На первичном рынке наблюдается спрос от участников программы "еОселя". Инвестор начинает интересоваться рынком с целью инвестирования с последующей продажей.

Произойдут ли изменения относительно депозитов

Банкир Дмитрий Замотаев сообщил 24 Каналу, что в декабре запланировано очередное заседание монетарного комитета НБУ Следовательно на нем планируют пересмотреть размер учетной ставки.

Напоминаем, что в октябре НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

По словам Замотаева, в случае сохранения ставки на нынешнем уровне, а это 20% (ставка по трехмесячным депозитным сертификатам равна "учетной ставке +4 процентных пункта", глобальных изменений в сегменте гривневых депозитов не произойдет.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Можно даже сказать, что в таком случае будет окончательно сформирован тренд на определенное "постоянство" ставок на ближайшие 2 – 3 месяца.

Следовательно, средние ставки по гривневым вкладам с размещением от 9 месяцев до 1 года сохранятся на уровне 14% годовых, а средние ставки по депозитам сроком от 3 месяцев до 6 месяцев составят 14,5%.

Заметьте! Чистая прибыль, которая будет учитывать инфляцию и плановую банковскую комиссию, в зависимости от срока гривневого вклада останется на достаточно высоком уровне: это до 6% на вклады от 9 месяцев до 1 года и до 7% на 3 – 6-месячные депозиты.

В то же время при снижении ставки по депсертификатам на 1 – 2 процентных пункта ставки по гривневым депозитам будут уменьшены:

на вклады сроком от 9 месяцев до 1 года в среднем на 0,5 – 1,5%,

а на вклады с размещением от 3 месяцев до 6 месяцев – на 0,5 – 1%.

Кроме того, в декабре на развитие депозитов будет влиять ряд фундаментальных экономических факторов, среди которых:

уровень инфляции, развитие экономики, постепенный рост доходов граждан, объемы макрофинансовой помощи от стран-партнеров, что позволяет покрывать до 50% всех бюджетных расходов, ход войны и возможные последствия вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Сохранение существующих экономических тенденций будет способствовать постепенному увеличению количества гривневых вкладов (на 5 – 10% по сравнению с ноябрем), как наиболее доступного и понятного вида сохранения и приумножения имеющихся доходов граждан,

– говорит Замотаев.

А наиболее популярными, по его словам, будут оставаться депозиты сроком на 3 – 6 месяцев, доля которых в общей структуре новых вкладов за 2 последних месяца составила более 50% всех новых вкладов. Их популярность обусловлена достаточно высоким уровнем дохода за относительно небольшой срок размещения.

Подытоживая стоит отметить, что в случае сохранения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20%, в декабре глобальных изменений в сегменте гривневых депозитов не произойдет.