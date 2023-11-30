Декабрь важен для валютного рынка
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что в декабре может стать известно, куда будет двигаться украинский валютный рынок в 2024 году. С одной стороны режим управляемой гибкости, а с другой – очередной этап валютной либерализации (минимизация множественности валютных курсов).
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По словам Лесового, свободное курсообразование на межбанке дает возможность для более широкой курсовой динамики. То есть валюта может как расти, так и снижаться в цене, однако такие изменения не будут резкими.
Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на более широком уровне 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах – не больше 0,1 гривны.
А вот ситуация на наличном рынке может отличиться тем, что курсовые отметки будут зеркальными на безналичном рынке с добавлением 1 – 1,5% к межбанковскому курсу.
Впрочем, постепенно межкурсовая разница будет сокращаться. До конца декабря вполне возможно, что она будет составлять 1% и даже меньше (т.е. будет реализовываться анонсированный НБУ этап "минимизации множественности валютных курсов").
Ситуация на валютном рынке в декабре будет зависеть еще от нескольких факторов:
- Развитие экономики – рост ВВП, создание благоприятных условий для развития бизнеса и т.п.;
- Объем макрофинансовой помощи – по разным оценкам в 2024 году Украина потребует от 39 миллиардов долларов до 43 миллиардов долларов, что составит почти 50% всех расходов госбюджета;
- Развитие экспорта, расширение "линейки" экспортируемой продукции: увеличение валютной выручки;
- События на фронте и возможные последствия вражеских атак и объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, еще один фактор, который будет больше касаться наличного рынка – это сезонный. Речь идет о том, что предложения на наличном рынке могут несколько увеличиться – на 10 – 15% по сравнению с ноябрем.
Таким образом, вполне возможно, что коридор валютных колебаний будет находиться в пределах 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро при незначительном спреде и текущих колебаний на уровне 0,3 – 0,5 гривны. Другими словами, в декабре ситуация на валютном рынке в корне не изменится, напоминая события ноября,
– замечает Тарас Лесовой.
Стоимость фруктов и овощей перед рождественскими праздниками
Во время разговора с 24 Каналом ученые Института аграрной экономики рассказали, что перед рождественскими праздниками ожидается постепенное удорожание плодоовощных из-за возможного повышения спроса.
Цены на овощи борщового набора перед рождественскими праздниками могут повыситься по сравнению с ценами по состоянию на 27 ноября 2023 года,
– отмечают ученые.
Цены в Украине в ближайшее время могут измениться следующим образом:
- капуста белокочанная – до 10 гривен за килограмм (+7%),
- свекла – до 10,5 гривны за килограмм (+5 %),
- морковь – до 10 гривен (+8 %),
- картофель – до 14 гривен (+2%).
Фрукты тоже изменятся в цене:
- цены на яблоки могут вырасти до 15 гривен за килограмм (+4%),
- а на виноград – до 160 гривен,
- цена на апельсины ожидается до 67 гривен за килограмм,
- на лимоны – до 56 гривен,
- на бананы – до 61 гривен,
- мандарины до 51 грн.
Неужели горючее подорожает из-за блокады на границе
Уже больше 20 дней польские перевозчики блокируют въезд и выезд на границе с Украиной. В результате таких действий возникли проблемы с поставкой топлива. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона. Впрочем, ситуация не является критической, добавил он.
В то же время как заметил Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. А из-за блокировки на заправках наблюдаются перебои.
Во время разговора с 24 Каналом эксперт объясняет, что по состоянию на сегодня компании ищут выход из этой ситуации. И находят его. Следовательно, это:
- увеличение железнодорожных поставок,
- грузовики едут в объезд, то есть из стран Балтии, через словацкую и румынскую границы,
- стали больше покупать на юге Европы, чтобы ограничить польские поставки.
Эксперт Сергей Куюн отмечает, что с начала блокировки границы сжиженный газ в Украине существенно подорожал.
Удорожание составило почти 30%, то есть 27 – 36 гривен за литр в среднем. И мы надеемся, что в течение двух недель ситуация будет решена, поскольку новые пути поставки уже отлажены.
Впрочем, он добавляет, что нужно дождаться, пока горючее приедет, и после этого начнется довольно существенное падение цен.
Думаю, что в декабре ситуация будет однозначно решена, и даже если эта блокировка будет продолжаться, то рынок топлива этого вообще не будет замечать,
– говорит директор "Консалтинговой группы А-95".
К слову, ситуация с бензином и дизтоплива стабильная. Все потому, что большая доля импорта сжиженного газа приходилась на польскую границу – это 30%. А вот дизтопливо и бензин – всего 10%. Соответственно, рынок быстро сумел перенастроиться.
Следовательно, Куюн рассказывает, что на сегодня стоимость бензина и дизтоплива даже дешевеет. Кроме того, такая тенденция на спад будет продолжаться, по прогнозам Куюна, в ближайшие пару недель.
Что будет с ценами на жилье
Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины, в комментарии 24 Каналу рассказал, что по состоянию на данный момент ситуация на рынке недвижимости не изменилась. Он утверждает, что в целом на рынке стабильная ситуация.
В то же время эксперт добавляет, что вторичный рынок активнее первичного, хотя первичный также показывает лучшие тенденции, чем было в начале года.
Цены также не изменились. Традиционно самыми дорогими остаются Киев и Львов. Понятно, что более активный рынок на западе Украины цены там достигли практически довоенного уровня. Можно утверждать, что баланс между спросом и предложением сохраняется.
По прогнозам Питы, что касается ценовой ситуации, то в декабре изменений не ожидается. В то же время он не исключает, что к концу года может быть большая активность покупателей, как это было в довоенный период. В этом случае повышение цен может произойти, но незначительное – в пределах до 10%. Это касается и первичного и вторичного рынка.
Сейчас покупатель ищет как для проживания, так и инвестиций (сдача в аренду). Увеличиваются случаи продаж для последующей покупки и улучшения жилищных условий, следовательно, спросом также пользуются квартиры двух- и трехкомнатные,
– говорит Юрий Пита.
- Вторичный рынок более популярен – покупатель продолжает искать жилье более подходящее для пользования, с ремонтом.
- На первичном рынке наблюдается спрос от участников программы "еОселя". Инвестор начинает интересоваться рынком с целью инвестирования с последующей продажей.
Произойдут ли изменения относительно депозитов
Банкир Дмитрий Замотаев сообщил 24 Каналу, что в декабре запланировано очередное заседание монетарного комитета НБУ Следовательно на нем планируют пересмотреть размер учетной ставки.
По словам Замотаева, в случае сохранения ставки на нынешнем уровне, а это 20% (ставка по трехмесячным депозитным сертификатам равна "учетной ставке +4 процентных пункта", глобальных изменений в сегменте гривневых депозитов не произойдет.
Можно даже сказать, что в таком случае будет окончательно сформирован тренд на определенное "постоянство" ставок на ближайшие 2 – 3 месяца.
Следовательно, средние ставки по гривневым вкладам с размещением от 9 месяцев до 1 года сохранятся на уровне 14% годовых, а средние ставки по депозитам сроком от 3 месяцев до 6 месяцев составят 14,5%.
В то же время при снижении ставки по депсертификатам на 1 – 2 процентных пункта ставки по гривневым депозитам будут уменьшены:
- на вклады сроком от 9 месяцев до 1 года в среднем на 0,5 – 1,5%,
- а на вклады с размещением от 3 месяцев до 6 месяцев – на 0,5 – 1%.
Кроме того, в декабре на развитие депозитов будет влиять ряд фундаментальных экономических факторов, среди которых:
- уровень инфляции,
- развитие экономики,
- постепенный рост доходов граждан,
- объемы макрофинансовой помощи от стран-партнеров, что позволяет покрывать до 50% всех бюджетных расходов,
- ход войны и возможные последствия вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры.
Сохранение существующих экономических тенденций будет способствовать постепенному увеличению количества гривневых вкладов (на 5 – 10% по сравнению с ноябрем), как наиболее доступного и понятного вида сохранения и приумножения имеющихся доходов граждан,
– говорит Замотаев.
А наиболее популярными, по его словам, будут оставаться депозиты сроком на 3 – 6 месяцев, доля которых в общей структуре новых вкладов за 2 последних месяца составила более 50% всех новых вкладов. Их популярность обусловлена достаточно высоким уровнем дохода за относительно небольшой срок размещения.
Подытоживая стоит отметить, что в случае сохранения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20%, в декабре глобальных изменений в сегменте гривневых депозитов не произойдет.