Что происходит на АЗС
По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, наиболее массово в половине областей страны исчез газ в сети "Привата", а там, где остался, стоит 39,6 гривны за литр.
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Еще в начале месяца цена составляла 29,31 гривны за литр.
Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано,
– говорит Куюн.
Перебои также наблюдаются на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Авантаж.
Причина – в польской границе
Именно через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. В целом, стоимость газа уже выросла на 30%.
И учитывая долю поставок с польской границы, заместить эти поставки сейчас достаточно сложно. В настоящее время трейдеры ищут другие пути перевозки газа.
Сколько стоит горючее
Средние цены литра горючего по Украине, по данным "Консалтинговой группы А-95" по состоянию на 23 ноября:
- Бензин А-95: 54,71 гривны,
- Дизельное топливо: 54,63 гривны (-0,03 копеек),
- Автогаз: 35,93 гривны (+0,39 копеек).